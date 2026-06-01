Israelul a cucerit un castel din Liban construit pe vremea cruciaților. Netanyahu a spus că este „o mutare decisivă”, reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU

Steagul Israelului și al Brigăzii Golani pe Castelul Beaufort, cucerit de armata israeliană. Foto: Marwan Naamani / Zuma Press / Profimedia

Armata israeliană a capturat poziția strategică a Castelului Beaufort din sudul Libanului, într-o acțiune pe care prim-ministrul Benjamin Netanyahu a descris-o drept o „mutare decisivă” în ofensiva sa împotriva Hezbollah, potrivit BBC și Reuters.

„Directiva mea este acum să aprofundăm și să extindem controlul nostru asupra zonelor care se aflau sub controlul Hezbollahului”, a declarat premierul israelian, în ciuda armistițiului anunțat cu peste șase săptămâni în urmă.

Ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noël Barrot, a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, în care Franța este unul dintre cei cinci membri permanenți. Potrivit unor surse diplomatice citate de AFP, reuniunea a fost programată pentru luni.

Trupele terestre israeliene avansează tot mai mult în teritoriul libanez, depășind linia de demarcație inițială reprezentată de râul Litani.

Marea Britanie, Franța și Germania au criticat ultima escaladare a conflictului din partea Israelului, în timp ce Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au avertizat și localnicii dintr-o zonă și mai extinsă din sudul Libanului să plece de acolo.

Prim-ministrul libanez a acuzat Israelul că aplică o „pedeapsă colectivă”.

Situat deasupra văii Litani, Castelul Beaufort a jucat un rol cheie în controlul regiunii din jur de când cruciații l-au construit în urmă cu aproximativ 900 de ani.

Armata israeliană l-a capturat prima oară acum 44 de ani, în cadrul a ceea ce este cunoscut în Israel drept Primul Război din Liban.

Americanii au propus un plan de „dezescaladare treptată”

Secretarul de stat american Marco Rubio a purtat discuții atât cu președintele libanez Joseph Aoun, cât și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu cu privire la negocierile diplomatice dintre Israel și Liban și a propus un plan care să permită o „dezescaladare treptată”, a declarat un oficial american pentru Reuters.

Statele Unite au propus ca, într-o primă etapă, gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran, să înceteze toate atacurile asupra Israelului, iar, în schimb, Israelul să se abțină de la escaladarea conflictului în Beirut, a spus oficialul.

„Acest lucru ar crea spațiu pentru o dezescaladare treptată și o încetare efectivă a ostilităților”, a afirmat oficialul.

Acesta a adăugat că Aoun a încercat să promoveze propunerea și să obțină un acord. Cu toate acestea, președintele Parlamentului libanez, Nabih Berri, care a susținut că „garantează” angajamentul Hezbollahului față de un armistițiu, a pus responsabilitatea pe Israel de a înceta „să tragă primul”.