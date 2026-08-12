Israelul, acuzat că transformă sudul Libanului într-o zonă de nelocuit. Ancheta care dezvăluie amploarea distrugerilor

Forțele israeliene au distrus în mod sistematic locuințe, drumuri, terenuri agricole și păduri în sudul Libanului, în ciuda acordului de încetare a focului cu Hezbollah, scrie Financial Times.

O anchetă realizată de Financial Times în colaborare cu organizația jurnalistică non-profit Lighthouse Reports a dezvăluit distrugeri sistematice în sudul Libanului ocupat de Israel, inclusiv zeci de mii de locuințe, școli, terenuri agricole și păduri.

Analiza imaginilor din satelit, a datelor din surse deschise și a materialelor video verificate arată că o mare parte din aceste distrugeri au avut loc după ce forțele israeliene au preluat controlul asupra satelor părăsite la mijlocul lunii aprilie.

Aceste acțiuni au făcut ca zone întinse să devină de nelocuit, distrugând sistemele necesare vieții civile, de la infrastructura de apă și energie până la asistența medicală, o tactică despre care organizațiile pentru drepturile omului și experții juridici spun că pare concepută pentru a împiedica întoarcerea locuitorilor.

„Este un atac extins, de lungă durată și organizat împotriva populației din sudul Libanului”, a declarat Kristine Beckerle, directoare adjunctă la organizația pentru drepturile omului Amnesty International, citată de Financial Times.

„Dacă razi totul la pământ, inclusiv infrastructura esențială și sistemul de sănătate, dacă aplici tactica pământului pârjolit, creezi de fapt terenuri pustii, de nelocuit, și îngreunezi foarte mult întoarcerea oamenilor în sudul Libanului”, a spus ea.

„Modelul Rafah și Beit Hanoun”

Sudul Libanului a fost în mod constant vizat de bombardamentele și invaziile israeliene, inclusiv înainte de apariția grupării militante șiite Hezbollah și de amenințarea pe care aceasta o reprezenta pentru comunitățile din nordul Israelului.

Însă, la câteva săptămâni de la izbucnirea ultimului conflict, ministrul apărării, Israel Katz, a invocat o abordare diferită, una folosită cu consecințe devastatoare după atacul Hamas din 7 octombrie 2023: „modelul Rafah și Beit Hanoun”, o referință la distrugerea masivă a orașelor din Gaza de către Israel.

„Toate casele din satele libaneze de lângă graniță vor fi distruse”, a declarat Katz.

Până în iulie, Katz a susținut că amenințarea sa fusese pusă în aplicare. „Am distrus toate clădirile din douăzeci și patru de sate libaneze vechi de sute de ani”, a spus el, lăudându-se că au fost demolate până la 20.000 de locuințe. „Nu casă cu casă, ci sate întregi”, a spus ministrul.

Israelul își prezintă campania ca fiind una defensivă: un efort de a demola infrastructura Hezbollahului, de a împiedica gruparea să se reconstruiască în apropierea frontierei și de a proteja comunitățile din nordul Israelului. Israelul a declarat că trupele sale vor continua să ocupe o „zonă de securitate” și vor acționa împotriva oricărei amenințări atâta timp cât gruparea rămâne prezentă.

4.300 de libanezi și 30 de israelieni nu murit în ultima rundă de război

Ultima rundă a conflictului dintre Israel și Hezbollah a început pe 2 martie, când Hezbollah a deschis focul asupra Israelului în sprijinul Iranului, la câteva zile după ce SUA și Israelul au declanșat războiul împotriva Republicii Islamice.

Potrivit autorităților locale, în urma luptelor au murit peste 4.300 de persoane în Liban și peste 30 de soldați și civili israelieni.

Ordinele de evacuare emise de Israel au determinat strămutarea forțată a aproximativ 1,2 milioane de persoane în primele 10 zile de război, marea majoritate provenind din sudul Libanului, dominat de Hezbollah, pe măsură ce forțele israeliene avansau.

Luptele au continuat cu intensitate timp de săptămâni, dar cea mai mare parte a distrugerilor documentate de Financial Times și Lighthouse a avut loc după un prim armistițiu între Israel și Liban, încheiat pe 17 aprilie.

Deși armistițiul nu a ținut și unele ciocniri au continuat chiar și după ultimul armistițiu din iunie, forțele israeliene – care stabiliseră deja controlul asupra multor sate părăsite – au continuat să devasteze sudul prin atacuri aeriene, detonări controlate, buldozere și utilizarea fosforului alb.

Zona ocupată reprezintă 6% din teritoriul libanez

Ocupația israeliană este acum consolidată, zona aflată sub controlul său fiind delimitată de ceea ce Israelul numește „linia galbenă”.

Zona acoperă aproximativ 6% din teritoriul libanez și se întinde pe o distanță de aproximativ 10 km în interiorul țării, pornind de la granița informală dintre cele două țări.

Cu toate acestea, în teren este vorba de o graniță neclară, fără demarcații oficiale, și cu un singur punct de control oficial pe autostrada de coastă, lângă Naqoura.

Săptămâna trecută, Israelul a ordonat locuitorilor unui sat situat deasupra liniei să fugă, înainte de a-l bombarda – primul avertisment de acest fel din ultimele săptămâni.