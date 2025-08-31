Israelul anunță că l-a „eliminat” pe purtătorul de cuvânt al aripei armate a Hamas

Abu Obaida (centru), purtătorul de cuvânt al Brigăzilor Ezzedin Al-Qassam, ramura armată a mişcării palestiniene Hamas, în timpul unor declarații acordate presei, în orașul Gaza. Credit foto: Mahmud Hams / AFP / Profimedia

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat duminică, într-un mesaj postat online, că purtătorul de cuvânt al aripei armate a mişcării palestiniene Hamas a fost „eliminat” în Gaza în urma unei lovituri a armatei israeliene, transmite AFP.

„Purtătorul de cuvânt terorist al Hamas, Abu Obaida, a fost eliminat în Gaza şi s-a dus lângă ceilalţi eliminaţi ai axei răului din Iran, Liban şi Yemen în fundul iadului”, a scris Katz pe contul său de X.

Gruparea Hamas, împotriva căreia Israelul se află în război în Fâșia Gaza, nu a confirmat deocamdată informaţia.

Puţin mai devreme duminică, în timpul reuniunii săptămânale a guvernului israelian, premierul Benjamin Netanyahu a anunțat că purtătorul de cuvânt al Hamas Abu Obaida a fost vizat de Israel, într-o operațiune comună desfășurată de armată și de serviciul de informații interne Shin Bet, relatează Reuters.

„Încă nu știm rezultatul final, sper că nu mai este printre noi”, a spus Netanyahu. „Însă remarc că nu mai e nimeni din partea Hamas pentru a lămuri această chestiune”, a adăugat el.

Sâmbătă, armata israeliană anunța că a „lovit un terorist-cheie al Hamas în oraşul Gaza”, fără a-i preciza identitatea, însă mass-media israeliene au indicat că este vorba despre Abu Obaida.

Într-un comunicat atribuit vineri lui Abu Obaida de către Hamas, purtătorul de cuvânt al Brigăzilor Ezzedin Al-Qassam a avertizat că ostaticii sunt supuşi „aceloraşi riscuri” ca şi luptătorii Hamas în faţa trupelor israeliene care se pregătesc să lanseze o ofensivă asupra oraşului Gaza. „Pentru fiecare captiv ucis de agresiune, vom publica numele, fotografia şi o dovadă a morţii sale”, afirma Abu Obaida.