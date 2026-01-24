„Israelul caută o ocazie pentru a lovi Iranul”. Avertisment critic de la Ankara, în timp ce Teheranul promite un „război total” ca replică la orice atac

Fotografie cu caracter ilustrativ: Un grup de atac al portavionului american operează în Orientul Mijlociu în iunie 2024. Credit line: U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia

Diplomația turcă trage un semnal de alarmă: Israelul caută pretexte pentru o ofensivă împotriva Teheranului. Avertismentul vine pe fondul mobilizării militare americane în Golf, în timp ce Teheranul avertizează că este pregătit pentru cel mai negru scenariu, potrivit Al Jazeera.

„Realitatea este că Israelul caută o ocazie pentru a lovi Iranul”, a declarat ministrul turc de externe, Hakan Fidan, într-un interviu difuzat vineri de postul NTV. Oficialul turc a punctat că o astfel de mișcare strategică a Israelului este alimentată de contextul tensionat actual și ar putea genera consecințe regionale catastrofale.

Întrebat dacă evaluarea sa implică și Washingtonul, șeful diplomației turce a subliniat că, în mod special, Israelul este cel care caută contextul favorabil pentru a lovi Iranul, a raportat agenția de știri Turkiye Today. El a adăugat că a transmis îngrijorările sale direct oficialilor iranieni în timpul unei vizite recente în țară.

„Când m-am dus la Teheran în ultimele zile, le-am spus totul despre proces, ca prieten al lor”, a spus Fidan. „Și, știți, un prieten spune adevăruri amare”, a spus el, potrivit sursei citate.

Avertismentul lui Fidan a venit după ce președintele turc Recep Erdogan i-a spus omologului său iranian Masoud Pezeshkian, într-o convorbire telefonică joi, că Turcia se opune oricărei intervenții străine în Iran și că apreciază pacea și stabilitatea vecinului său.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, 23 ianuarie 2026. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Teheranul, în stare de alertă maximă

Un înalt oficial de la Teheran a transmis vineri, prin intermediul agenției Reuters, că orice atac din partea adversarilor va fi considerat de Iran drept un „război total”. Această declarație marchează cel mai recent episod al conflictului verbal intens dintre Washington și conducerea iraniană.

Anterior, în cursul zilei de joi, președintele Donald Trump a anunțat trimiterea unei „armade” navale în regiunea Golfului. Această mișcare indică o reintensificare a retoricii împotriva Teheranului, după ce, săptămâna trecută, liderul american părea să-și fi temperat discursul pe fondul protestelor interne din Iran.

„Vom răspunde ferm dacă americanii încalcă suveranitatea sau integritatea teritorială a Iranului”, a subliniat oficialul iranian pentru Reuters. El a adăugat că, deși speră ca această concentrare militară să nu ducă la o confruntare reală, armata iraniană este pregătită pentru cel mai pesimist scenariu, fiind în stare de alertă maximă.

„Indiferent de cum ar fi numit – atac limitat, chirurgical sau cinetic – de data aceasta îl vom trata ca pe un război total și vom riposta în cel mai dur mod posibil”, a avertizat oficialul. Acesta a mai precizat că o țară aflată sub amenințare constantă din partea SUA este forțată să utilizeze toate resursele pentru a restabili echilibrul în fața oricărui agresor.

În paralel, presa americană a raportat că portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de luptă au fost deviate din Marea Chinei de Sud către Orientul Mijlociu. Navele sunt așteptate să intre în apele Golfului în următoarele zile.

Această mobilizare amintește de desfășurarea masivă de forțe din iunie 2024, organizată în sprijinul intervenției israeliene de 12 zile împotriva Iranului și înaintea operațiunilor americane vizând facilitățile nucleare iraniene.