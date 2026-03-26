Israelul domină exporturile militare ale României, cu un sfert din valoarea totală din 2025. Noul raport MAE, făcut public la insistențele Snoop

România a exportat anul trecut în Israel bunuri militare în valoare de peste 78 de milioane de euro, cea mai mare valoare dintre toate țările către care a livrat armament. Datele sunt din raportul pe care Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a publicat miercuri, la o zi după ce Snoop a făcut o nouă solicitare pentru a-l obține.

Snoop a publicat în februarie investigația „Drumul armelor” în care am arătat că, anul trecut, România a făcut în Israel exporturi militare în valoare de cel puțin 35 de milioane de euro. Raportul publicat acum arată însă o valoare de peste două ori mai mare.

Am dezvăluit atunci și că zeci de zboruri de linie operate de Tarom au avut în cală componente care au ajuns la Elbit Systems, unul dintre principalii furnizori ai Armatei Israeliene.

Raportul MAE, publicat după mai multe solicitări Snoop, arată că Israelul a reprezentat un sfert din valoarea totală a exporturilor de bunuri militare făcute anul trecut de către țara noastră.

78,3 milioane de euro din exporturi către Israel

Israel se menține pe primul loc în topul mondial în ce privește valoarea exporturilor militare făcute de România în 2025, cu 78,3 milioane de euro, potrivit raportului publicat de Departamentul pentru Controlul Exporturilor (ANCEX), structură aflată în subordinea MAE.

Această sumă reprezintă 25% din valoarea totală a bunurilor militare exportate efectiv de țara noastră anul trecut – 314 milioane de euro.

Pe locul doi în topul general al țărilor către care România a făcut exporturi militare se află Cehia, cu 36 de milioane de euro – de două ori mai puțin decât Israel.

Clasamentul este completat de un grup de state europene – Bulgaria, Danemarca și Regatul Țărilor de Jos – fiecare cu valori apropiate de 29 de milioane de euro. Pe locul șase se află Statele Unite cu 20 de milioane de euro.

Topul țărilor cu cele mai mari valori ale exporturilor din România:

Israel – 78, 3 milioane de euro

Cehia – 36,1 milioane de euro

Bulgaria – 29,7 milioane de euro

Danemarca – 28,9 milioane de euro

– Regatul Țărilor de Jos – 28,7 milioane de euro

Licențe de peste 300 milioane euro

În ultima jumătate de an, Snoop a întrebat în repetate rânduri Ministerul de Externe dacă a existat o reevaluare a modului în care sunt acordate licențele de export după începerea războiului din Gaza, în octombrie 2023. Instituția a transmis că „având în vedere evoluțiile din regiune, am analizat riguros toate solicitările de licență, conform criteriilor europene și naționale”.

În 2025, Israelul a fost țara pentru care România nu doar că a emis cel mai mare număr de licențe de export definitiv, 33, dar și valoarea lor totală este cea mai mare – peste 307 milioane de euro.

Numărul este în creștere față de 2024, când România a emis 26 de licențe (în valoare de 102 milioane de euro) și 16 licențe în 2023 (în valoare de 67,5 milioane de euro).

Israelul rămâne și principala destinație din Orientul Mijlociu în care România exportă arme.

Ce a exportat România în Israel în 2025

În 2025, România a exportat către Israel mai multe produse militare: de la muniție de artilerie până la piese pentru aeronave și vehicule militare, echipamente electronice, sisteme de ochire și imagistică, dar și tehnologii și echipamente utilizate în producția de armament.

Datele oficiale arată că exporturile includ atât elemente direct letale, cât și componente esențiale pentru funcționarea și operarea sistemelor militare, de la ghidaj și control până la infrastructura industrială care permite fabricarea acestora. Multe dintre acestea pot fi catalogate ca dual-use (de utilizare atât militară, cât și civilă).

Snoop a arătat într-o investigație că deseori exporturile de arme sunt încadrate într-o categorie de dublă utilizare. Este și cazul ML 11, categorie definită ca „echipamente electronice” și din care România a exportat în Israel, în 2025, produse cu cea mai mare valoare, respectiv 21,4 milioane de euro.

