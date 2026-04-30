Israelul ia în calcul „să acționeze din nou” împotriva Iranului, în pofida eforturilor SUA pentru obținerea unui acord de pace

Israelul ar putea fi „nevoit să acţioneze din nou” contra Iranului, pentru ca această ţară să nu redevină „o ameninţare pentru Israel”, a declarat joi ministrul apărării israelian Israel Katz, potrivit AFP şi Xinhua, citate de Agerpres.

În pofida eforturilor iniţiate împreună cu SUA, „este posibil să fim nevoiţi în curând să acţionăm din nou pentru a asigura realizarea acestor obiective”, a spus Katz în timpul unei ceremonii militare.

El a spus că ţara sa sprijină negocierile între Washington şi Teheran cu privire la un eventual acord.

Oficialul israelian a adăugat că Israelul îşi va continua ofensiva împotriva organizaţiei şiite Hezbollah în Liban „exact aşa cum a făcut în Gaza”, precizând că armata israeliană va acţiona pentru a distruge întreaga infrastructură a militanţilor din ceea ce numeşte „linia galbenă”, o zonă-tampon declarată de partea israeliană de-a lungul frontierei şi care se întinde până la râul Litani.

Operaţiunile armatei israeliene în sudul Libanului s-au soldat cu peste 2.500 de morţi şi 1 milion de persoane strămutate de la începutul lunii martie, potrivit autorităţilor libaneze.

Israel Katz a mai făcut o declarație similară și pe 23 aprilie, când a spus armata israeliană este pregătită pentru reluarea ostilităților împotriva Iranului.

„Așteptăm unda verde a Statelor Unite, înainte de toate pentru a încheia eliminarea dinastiei Khamenei”, a adăugat ministrul israelian, cu referire la Mojtaba Khamenei, numit lider suprem pentru a-i succeda tatălui său, Ali Khamenei, ucis pe 28 martie, precum și „pentru a aduce Iranul în epoca întunericului și în epoca de piatră prin distrugerea instalațiilor energetice și electrice cheie și distrugerea infrastructurii economice naționale”.