Israelul le-a spus americanilor că stocurile sale de interceptori au ajuns la un nivel „critic”

Dârele lăsate de interceptoarele antiaerienei israeliene deasupra Tel Avivului în timpul unui atac cu rachete al Iranului. Foto: Chen Junqing / Xinhua News / Profimedia

Israelul a informat Statele Unite că stocurile sale de interceptori pentru rachete balistice au ajuns la niveluri „critice” pe fondul conflictului în curs cu Iranul, potrivit Semafor, citat de News.ro.

Oficiali americani citaţi de publicaţie spun că Washingtonul ştia de luni de zile că Israelul are capacitate limitată de interceptare, deoarece a folosit un număr mare de interceptori în confruntările recente cu Iranul şi aliaţii săi.

Un oficial american a declarat că SUA ştiau de luni de zile despre capacitatea scăzută a Israelului în privinţa interceptoarelor: „Este ceva la care ne aşteptam şi anticipam”.

Acest oficial a subliniat pentru Semafor că SUA nu se confruntă cu un nivel similar de scădere a propriilor stocuri de interceptoare. Declarația vine pe fondul unor îngrijorări mai ample că epuizarea interceptoarelor într-un angajament militar prelungit cu Iranul ar putea lăsa SUA într-o poziţie vulnerabilă.

De asemenea, nu este clar dacă SUA ar putea încerca să vândă sau să împartă o parte din propriile interceptoare cu Israelul, ceea ce ar pune la rândul său presiune asupra stocurilor interne. SUA au inclus sisteme de apărare antirachetă în pachetele anterioare de ajutor militar acordat Israelului.

Reuters a relatat informaţia, dar a precizat că nu a putut verifica independent afirmaţiile din raport.

Interceptoarele sunt esenţiale pentru sistemele de apărare antirachetă ale Israelului (de exemplu Arrow sau alte sisteme), care au fost intens folosite pentru a respinge atacurile iraniene cu rachete şi drone.