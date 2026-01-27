Israelul se pregătește de un nou acord de securitate pe 10 ani cu SUA cu mai puține „cadouri” de la americani: „Există multe lucruri care sunt echivalente cu banii”

Israelul se pregătește pentru discuții cu administrația Trump privind un nou acord de securitate pe 10 ani, încercând să prelungească sprijinul militar al SUA, chiar dacă liderii israelieni au semnalat că vor primi subvenții financiare mai mici de la americani în viitor, potrivit Financial Times și Reuters.

Gil Pinchas, într-un interviu acordat FT înainte de a demisiona din funcția de principal consilier financiar al ministerului israelian al apărării și al armatei, a declarat că Israelul va încerca să acorde prioritate proiectelor militare și de apărare comune în detrimentul subvențiilor financiare.

Negocierile între oficiali americani și israelieni vor începe în următoarele săptămâni, potrivit acestuia.

„În acest context, parteneriatul este mai important decât simpla chestiune financiară… există multe lucruri care sunt echivalente cu banii”, a declarat Pinchas pentru FT.

„Trebuie să avem o viziune mai largă asupra acestui aspect”, a adăugat el.

Pinchas a afirmat că sprijinul financiar pur – sau „banii gratis” – în valoare de 3,3 miliarde de dolari pe an, pe care Israelul îi poate utiliza pentru a achiziționa arme americane, era „o componentă a memorandumului de înțelegere (care) ar putea scădea treptat”.

În 2016, guvernele SUA și Israelului au semnat un memorandum de înțelegere pentru o perioadă de 10 ani, până în septembrie 2028, care prevede 38 de miliarde de dolari în ajutor militar, 33 de miliarde de dolari în subvenții pentru achiziționarea de echipament militar și 5 miliarde de dolari pentru sisteme de apărare antirachetă.

La începutul acestei luni, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că speră să „reducă treptat” dependența Israelului de ajutorul militar american în următorul deceniu.