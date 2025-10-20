Armistițiul din Gaza a trecut de primul său test important / Israelul spune că înțelegerea e din nou în vigoare / Ajutoarele pentru Gaza, reluate după presiunile SUA

O imagine cu ruinele clădirilor după încetarea focului, în timp ce viața de zi cu zi continuă în Khan Yunis, Gaza, pe 18 octombrie 2025. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Armata israeliană a spus că armistițiul în Gaza este din nou în vigoare după ce un atac a ucis doi dintre soldații săi și a răspuns cu o serie de lovituri aeriene care, potrivit palestinienilor, au ucis 26 de persoane, transmite Reuters, notând că acesta a fost cel mai mare test al armistițiului de până acum.

Președintele american Donald Trump a declarat că armistițiul pe care l-a negociat este încă în vigoare. Conducerea Hamas, a spus el, s-ar putea să nu fie implicată în încălcările armistițiului.

Trump: Cred că șefii Hamas n-au fost implicați

„Credem că poate conducerea nu este implicată în asta. „În orice caz… se va reacționa cu fermitate, dar în mod corespunzător.””, a declarat el presei la bordul avionului Air Force One.

Trump a spus că nu știe dacă loviturile israeliene au fost justificate. „Voi reveni cu un răspuns la asta”, a spus el.

Ajutorul umanitar către Gaza urmează să fie reluat luni, în urma presiunilor exercitate de SUA, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de securitate israeliene, la scurt timp după ce Israelul a anunțat suspendarea livrărilor, ca răspuns la ceea ce a calificat drept o încălcare „flagrantă” a armistițiului de către Hamas.

Armata israeliană a afirmat că a lovit ținte Hamas din întreaga enclavă, inclusiv comandanți de operațiuni, oameni înarmați, un tunel și depozite de arme, după ce militanții au lansat o rachetă antitanc și au tras asupra trupelor sale, ucigând doi soldați.

Loviturile israeliene au ucis cel puțin 26 de persoane, inclusiv cel puțin o femeie și un copil, potrivit locuitorilor și autorităților sanitare locale. Cel puțin un atac a lovit o fostă școală care adăpostea persoane strămutate în zona Nuseirat, au spus locuitorii.

„Va trebui să vedem ce se întâmplă. Vrem să ne asigurăm că va fi foarte pașnic cu Hamas”, a spus Trump.

Steve Witkoff și Jared Kushner, luni în Israel

Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, urmează să se deplaseze luni în Israel, au declarat un oficial israelian și un oficial american.

Aripă armată a Hamas a declarat că rămâne angajată în acordul de încetare a focului, că nu are cunoștință de ciocnirile din Rafah și că nu a mai avut contact cu grupurile de acolo din martie.

Vicepreședintele american JD Vance nu a menționat atacurile israeliene în declarațiile sale pentru presă, dar a spus că există aproximativ 40 de celule diferite ale Hamas și că nu există încă o infrastructură de securitate care să confirme dezarmarea acestora.

„Unele dintre aceste celule vor respecta probabil acordul de încetare a focului. Multe dintre ele, după cum am văzut astăzi, nu o vor face”, a spus el.

„Înainte de a ne putea asigura că Hamas este dezarmat în mod corespunzător, va fi necesar ca unele dintre statele arabe din Golf să trimită forțe în zonă, pentru a aplica legea și ordinea și pentru a menține securitatea pe teren”, a adăugat Vamce