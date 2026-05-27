Israelul spune că l-a lichidat și pe noul șef militar al Hamas: „Ne-am angajat să-i eliminăm pe toți”

Israelul anunță că l-a ucis pe șeful aripii militare a Hamas, Mohammed Odeh. Foto: X / Israel Katz

Israelul a afirmat miercuri că l-a ucis pe presupusul nou lider al aripii armate a mișcării islamiste palestiniene Hamas, care a fost ținta unui atac aerian în Gaza marți, în ciuda armistițiului care ar fi trebuit să fie în vigoare din octombrie, transmite AFP.

„Comandantul aripii armate a organizației teroriste Hamas din Gaza a fost eliminat ieri”, a scris ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, într-un mesaj pe rețeaua de socializare X.

Într-un comunicat comun, armata israeliană și Shin Bet, agenția de securitate internă israeliană, au afirmat că Mohammed Odeh, care „ocupa funcția de șef al ramurii militare a Hamas după eliminarea lui Ezzedine al-Haddad” (pe 15 mai, tot într-un atac israelian), a fost ucis în timpul unui „atac în nordul Fâșiei Gaza”.

Mohammed Odeh a condus mult timp serviciile de informații ale Brigăzilor Ezzedine al-Qassam, ramura militară a Hamas. Numirea sa la conducerea Brigăzilor pentru a-i succeda lui al-Haddad nu a fost anunțată oficial sau confirmată de mișcarea islamistă palestiniană.

Hamas nu a răspuns la o întrebare France Presse la anunțul israelian de dimineață.

„Ne-am angajat să-i eliminăm pe toți cei care au condus masacrul din 7 octombrie, și asta vom face”, a declarat Israel Katz, referindu-se la atacul din 7 octombrie 2023 lansat de Hamas asupra Israelului și care a declanșat războiul în curs.

Ministrul a adăugat că Israelul este hotărât să pună capăt dominației Hamas asupra Fâșiei Gaza.

„Planul de migrație voluntară din Gaza va fi, de asemenea, pus în aplicare; totul se va face la momentul potrivit și în mod corespunzător”, a mai spus Katz, făcând referire la un proiect de emigrare forțată a locuitorilor din Fâșia Gaza către țări terțe, promovat de ministrul de extremă dreapta Bezalel Smotrich și preluat parțial de președintele Donald Trump înainte de a fi abandonat.

În februarie, Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a criticat „acțiunile Israelului care par să vizeze realizarea unei schimbări demografice permanente în Gaza”.