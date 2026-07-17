Istanbul: Turiști ruși arestați pentru că au citit Biblia în interiorul Hagiei Sofia

Cuplul a fost reținut după ce au citit din Biblie în interiorul monumentului istoric din Istanbul, care rămâne unul dintre cele mai importante situri istorice ale creștinismului, în ciuda transformării sale în moschee.

Cuplul, identificat drept Viktoria Filonova și Igor Filonov, a fost reținut marți, a relatat agenția de știri de stat rusă RIA Novosti, citând Consulatul General al Rusiei la Istanbul.

Aceștia au fost transferați într-un centru de deportare, a relatat RIA, adăugând că diplomații ruși sunt în contact cu avocatul lor și cu oficiali turci.

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RIA nu a clarificat motivul reținerii lor. Cu toate acestea, cuplul a fost reținut după ce Igor Filonov a citit un pasaj din Biblie în interiorul bisericii Hagia Sophia, a relatat o altă publicație rusă, Mediazona, citând contul de socializare al lui Filonov.

Filonov a declarat că personalul de securitate i-a înconjurat pe cuplu și i-a escortat afară din moschee înainte de a-i duce la o secție de poliție din cartierul Fatih din Istanbul.

Cotidianul rusesc de afaceri Kommersant a relatat că un dosar al poliției a menționat o posibilă încălcare a articolului 216 din Codul Penal turc, care acoperă incitarea la ură sau ostilitate și denigrarea publică. Cu toate acestea, publicația nu a citat niciun document oficial sau oficial numit.

Autoritățile turce nu au confirmat public motivul reținerii

Context: Structura din secolul al VI-lea a fost construită inițial ca catedrală și transformată în moschee în urma cuceririi otomane a Constantinopolului, cunoscut acum sub numele de Istanbul, în 1453. Hagia Sofia a fost ulterior transformată în muzeu în urma unei decizii din 1934, la aproximativ un deceniu după fondarea Republicii Turcia de către Mustafa Kemal Ataturk. În 2020, edificiul a fost reconvertit în moschee de către guvernul turc.

Conversia a atras critici internaționale pe scară largă la acea vreme. Statele Unite s-au declarat dezamăgite de schimbare și au îndemnat Turcia să mențină accesul public nerestricționat la situl Patrimoniului Mondial UNESCO. Uniunea Europeană a denunțat măsura, avertizând că aceasta va alimenta neîncrederea și va adânci diviziunile dintre comunitățile religioase.

În ciuda conversiei, Hagia Sofia rămâne una dintre cele mai mari atracții turistice ale Istanbulului. Monumentul a primit aproximativ 25 de milioane de vizitatori în cei patru ani de la redeschiderea sa ca moschee în iulie 2020, potrivit agenției de stat Anadolu din Turcia.