„Istoria îi va condamna pe liderii care au ignorat morțile migranților”. Mesaj dur al Papei Leon, transmis din „docul rușinii”

„Nu sunteți doar numere sau dosare. Sunteți oameni care și-au lăsat în urmă familiile și casele. Aveți vise pe care nimeni nu are dreptul să le disprețuiască”, a spus papa în Portul Arguineguin din Gran Canaria, potrivit Reuters.

Papa Leon a făcut joi un apel către liderii din întreaga lume, cerându-le să trateze migranții într-un mod mai uman și avertizând, în cadrul unei vizite în Insulele Canare din Spania, că istoria îi va condamna pe cei care permit ca oamenii ce fug de război sau de sărăcie să sufere.

Insulele Canare sunt unul dintre punctele fierbinți ale migrației către Europa.

Într-un „apel la conștiința” către politicieni, primul papă american a spus că „demnitatea umană nu are pașaport și nu își pierde valoarea atunci când trece o graniță”.

„Nu ne putem obișnui să numărăm morții”, a spus papa în Portul Arguineguin din Gran Canaria, supranumit „Docul Rușinii” de către organizațiile de ajutor umanitar după ce aproximativ 1.000 de migranți au fost blocați acolo în condiții mizerabile în primele luni ale pandemiei COVID.

„Fie ca istoria să nu ne acuze că am transformat durerea celor care suferă într-o priveliște obișnuită de-a lungul țărmurilor noastre”, a continuat el, într-un discurs ținut în fața miilor de oameni adunați lângă un monument dedicat migranților morți pe mare.

„Mai devreme sau mai târziu, se va ști dacă am protejat viața sau dacă am cedat indiferenței”, a spus el.

„Este un număr care mă îngrozește și pe care nu-l poți uita”

Leo a stârnit recent furia președintelui american Donald Trump după ce a criticat aspru politicile sale dure și anti-migrație.

Papa vizitează arhipelagul de pe coasta de vest a Africii ca punct central al unui turneu de o săptămână în Spania, în cadrul căruia se va întâlni, vineri, cu aproximativ 1.000 de migranți.

Insulele reprezintă o destinație pentru migranții care încearcă o călătorie periculoasă în apele Atlanticului, adesea în ambarcațiuni mici, improvizate și supraaglomerate.

În cadrul întâlnirii de joi, desfășurată în port, cu ONG-uri și organizații caritabile care vin în ajutorul migranților, Papa a ascultat mărturiile voluntarilor și ale altor persoane, printre care și un căpitan de navă de salvare care a declarat că, în 18 ani, el și colegii săi au salvat aproximativ 20.000 de migranți.

„Este un număr care mă îngrozește și pe care nu-l poți uita”, a spus căpitanul, Tito Villarmea. „Mi-aș dori să nu fi trebuit să salvăm pe nimeni”, a spus el.

„Nu sunteți doar numere sau dosare”

Papa a ascultat, de asemenea, mărturia citită în numele unei femei din Nigeria care a povestit experiența sa de a fi traficată și abuzată sexual în timp ce încerca să intre în Europa pentru a avea o viață mai bună.

„Am trăit în condiții pe care nu le-aș dori nimănui”, a spus ea.

Leo i-a spus femeii că ea este o binecuvântare de la Dumnezeu și că merită fericirea.

„Dragi migranți, înainte de a vă spune orice altceva, vreau să mă închin în fața demnității voastre”, a spus papa.

„Nu sunteți doar numere sau dosare. Sunteți oameni care și-au lăsat în urmă familiile și casele. Aveți vise pe care nimeni nu are dreptul să le disprețuiască”, a spus el.

Peste 3.000 de persoane au murit în 2025 încercând să ajungă în Canare

Situate la peste 1.000 km de Spania continentală, Insulele Canare au primit un număr record de 46.843 de migranți nereglementați în 2024, comparativ cu mai puțin de 1.000 în 2015, potrivit datelor oficiale.

Peste 3.000 de persoane au murit în 2025 încercând să ajungă pe insule, potrivit ONG-ului Caminando Fronteras.

Leo a declarat luni în fața parlamentului spaniol că refuzul de a acorda ajutor migranților din întreaga lume pune la încercare „fundamentul etic al ordinii internaționale”.

Joi, el a solicitat „căi legale și sigure” de imigrare, cooperare internațională în combaterea traficului de persoane și fonduri pentru salvarea migranților aflați în pericol pe mare.

Lumea trebuie să facă mai mult pentru a eradica sărăcia, războaiele și corupția care îi obligă pe migranți să-și părăsească casele, a spus el.

„Nu este suficient să gestionăm sosirile, să distribuim statistici, să întărim frontierele sau să deplângem decesele după ce acestea au avut loc”, a spus pontiful.

Poziția Spaniei

Juan Carlos Lorenzo, coordonatorul Comisiei spaniole pentru refugiați din Insulele Canare, a declarat pentru Reuters că vizita lui Leo a reprezentat o „etapă importantă”.

„Aceasta va servi ca o afirmare puternică a apărării drepturilor omului, a respectului și a demnității pe care toți oamenii o merită, indiferent de originea lor”, a spus Lorenzo.

Spre deosebire de majoritatea țărilor europene, Spania a adoptat o poziție mai deschisă față de migranți, introducând un program de acordare a dreptului de ședere pentru peste jumătate de milion de persoane fără documente.

Inițiativa a atras însă critici din partea liderilor conservatori și de extremă dreapta, iar țara are probleme cu ritmul lent de acordare a statutului legal pentru mii de persoane aflate într-o situație incertă.