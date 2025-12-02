Istoria neglijată a Bucureștiului. Casa lui Constantin Argetoianu, marele boier căruia nu i se cunoaște mormântul

Ar trebui să existe o placă memorială pe Vila din strada Henri Coandă 36, măcar un banal însemn care să spună, mai ales celui care trece fără habar, că acolo a trăit, a scris, a gândit Constantin Argetoianu, ultimul “boier de la Breasta”, unul din politicienii marcanți ai perioadei interbelice.

Un om remarcabil cu un destin tragic.

În noaptea de 5/6 mai a anului 1950, “Noaptea Demnitarilor”, când Constantin Argetoianu a fost ridicat din casa fiicei sale, se spune că le-a aruncat de la obraz agenților securității poporului: “Bă, dar tari trebuie să fiți voi, comuniștii, dacă vă e frică și de un moș bășinos ca mine”. Nu există dovezi scrise despre acest moment, dar recunoaștem stilul său ironic, inconfundabil.

Fostul prim-ministru, venerabil politician, diplomat și inegalabil memorialist avea atunci vârsta de 79 de ani. Cinci ani mai târziu, Constantin Argetoianu murea în închisoarea de la Sighet, umilit și bătut până la moarte. Avea 84 de ani.

Citește, pe B365.ro, istoria pierdută a Casei Argentoianu, parte din istoria mare.