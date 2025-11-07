Italia a decis că unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale nu poate fi în „Don Giovanni” de Mozart dacă e pro-Putin

Ildar Abdrazakov, fotografiat în timpul recitalului unui spectacol organizat la Sevastopol pe 25 mai 2025, FOTO: Sergei Malgavko / Zuma Press / Profimedia Images

O operă italiană a anulat spectacolele unui cântăreț rus văzut ca apropiat al președintelui Vladimir Putin, într-o decizie salutată de guvernul italian, relatează Reuters.

Basul rus Ildar Abdrazakov urma să fie protagonist în opera Don Giovanni de Mozart în spectacole programate la Teatrul Filarmonic din Verona în perioada 18–25 ianuarie.

Don Giovanni este considerată una dintre cele mai mari capodopere ale operei universale și este foarte respectată în repertoriul teatrelor lirice italiene. În Italia este văzută nu doar ca o operă de Mozart, ci ca o meditație profundă asupra naturii umane, spusă în limba italiană.

Fundația Anti-Corupție fondată de regretatul lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi ceruse săptămâna aceasta excluderea sa din motive legate de susținerea publică a lui Putin.

Fundația Arena di Verona, care administrează teatrul, a răspuns joi printr-un anunț în care a informat că Abdrazakov nu va mai apărea. Anunțul scurt publicat pe site-ul fundației nu a făcut referire la îndemnul Fundației Anti-Corupție.

Reuters a solicitat un comentariu din partea artistului, dar reprezentantul său a spus că acesta este prea ocupat pentru a acorda interviuri.

Guvernul italian a salutat decizia legată de Ildar Abdrazakov

Alessandro Giuli, ministrul italian al culturii, a anunțat că susține decizia și a afirmat că arta și cultura rusă sunt binevenite „când servesc drept vehicul pentru dialog și pace între popoare”.

Ele nu sunt binevenite în Italia „când devin un instrument de propagandă care servește o putere despotică ce nu poate și nu trebuie să aibă drepturi de cetățenie în lumea liberă”, potrivit ministrului.

Pina Picierno, vicepreședinta Parlamentului European, a scris într-un mesaj distribuit pe rețeaua de socializare „X” că decizia reprezintă o victorie împotriva „propagandei lui Putin și a Kremlinului”.

Înainte ca Putin să declanșeze invazia în Ucraina în februarie 2022, Abdrazakov, în vârstă de 49 de ani, a cântat în săli de concerte de top din întreaga lume, inclusiv la Covent Garden din Londra și la Metropolitan Opera din New York.

Ildar Abdrazakov alături de Vladimir Putin la Kremlin pe 12 iunie 2025, FOTO: Maxim Blinov / AP / Profimedia Images

Cântărețul a fost premiat personal de Vladimir Putin

Anul trecut, el a primit un prestigios premiu de stat din partea lui Putin și a fost numit membru al Consiliului prezidențial pentru cultură și arte. De asemenea, a fost numit director al Teatrului de Operă și Balet din Sevastopol, Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal de la Ucraina în 2014.

Pe alte pagini ale site-ului său, Fundația Arena din Verona îl prezenta pe Abdrazakov „ca unul dintre cei mai solicitați bași ai operei și ca unul dintre cei mai apreciați și recunoscuți artiști ai generației sale”.

În decembrie 2022, el a cântat la teatrul La Scala din Milano în opera rusă „Boris Godunov”, pusă în scenă în mijlocul protestelor împotriva invaziei Rusiei în Ucraina.

În iulie, dirijorul rus Valeri Ghergiev a avut un concert anulat în Italia, stârnind proteste puternice din partea Moscovei, după ce fusese criticat în mod similar pentru sprijinul său față de Putin.