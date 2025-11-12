Italia a deschis după 30 de ani o anchetă oficială privind „turiștii-lunetiși”, străini care au plătit bani pentru a împușca de distracție oameni în timpul asediului din Sarajevo: „Au fost foarte mulți italieni, germani, francezi, englezi, oameni din toate țările occidentale”

Locuitori ai Sarajevo, fotografiați în data de 9 aprilie 1994 într-un tramvai ce circula pe bulevardul poreclit „Aleea Lunetiștilor”, FOTO: Enric F. Marti / AP / Profimedia

Procurorii din Milano au deschis o anchetă privind cetățeni italieni care ar fi plătit membri ai armatei sârbo-bosniace pentru excursii la Sarajevo, cu scopul de a ucide civili în timpul asediului de patru ani al orașului în anii 1990, relatează The Guardian.

Peste 10.000 de oameni au fost uciși la Sarajevo între 1992 și 1996 din cauza bombardamentelor constante și a tirurilor de lunetist. Asediul, cel mai lung din istoria modernă, a fost declanșat după ce Bosnia-Herțegovina și-a declarat independența față de Iugoslavia.

Lunetiștii au fost probabil cel mai temut element al vieții sub asediu în Sarajevo, deoarece trăgeau în oameni pe stradă – inclusiv în copii – la întâmplare, ca într-un joc video sau într-un safari.

Bulevardul principal care traversează Sarajevo, Mesa Selimovic, a fost poreclit „Aleea Lunetiștilor”, deoarece devenise extrem de periculos, dar nu putea fi evitat – era drumul spre aeroportul orașului. Tramvaiele și autobuzele aveau geamurile sparte, iar peste tot erau semne de avertizare privind lunetiștii.

Cum a apărut termenul de „turiști-lunetiști”

Grupuri de italieni și alte naționalități, așa-numiții „turiști-lunetiști”, ar fi participat la masacru după ce au plătit sume mari de bani soldaților din armata lui Radovan Karadzic, fostul lider sârb-bosniac care în 2016 a fost găsit vinovat de genocid și alte crime împotriva umanității.

Se crede că grupuri de cetățeni străini și din alte țări au plătit pentru a fi transportați pe colinele din jurul orașului Sarajevo, de unde puteau trage asupra populației civile „pentru plăcere”.

Sarajevo se află într-un bazin înconjurat de munți, ceea ce a făcut izolarea și atacarea sa deosebit de ușoare.

Procurorii milanezi conduși de Alessandro Gobbi au lansat o anchetă menită să identifice italienii implicați, sub acuzația de omor voluntar agravat de cruzime.

Anchetă oficială în Italia după ani de cules probe

Ancheta a pornit de la o plângere depusă de scriitorul milanez Ezio Gavazzeni, care a adunat probe privind acuzațiile, precum și de la un raport transmis procurorilor de fosta primăriță din Sarajevo, Benjamina Karic.

Gavazzeni a declarat că a citit pentru prima dată relatări despre presupusii „turiști-lunetiști” în presa italiană din anii 1990, dar abia după ce a văzut Sarajevo Safari – un documentar din 2022 realizat de regizorul sloven Miran Zupanic – a început să aprofundeze investigația.

În documentar, un fost soldat sârb și un contractor afirmă că grupuri de occidentali trăgeau asupra populației civile de pe colinele din jurul Sarajevo. Aceste afirmații au fost vehement negate de veteranii de război sârbi.

„Sarajevo Safari a fost punctul de plecare”, a spus Gavazzeni. „Am început o corespondență cu regizorul și, de acolo, mi-am extins cercetările până când am strâns suficient material pentru a-l prezenta procurorilor din Milano”, a adăugat acesta.

Italia suspectează că foarte mulți cetățeni ai săi au fost implicați în omoruri

Gavazzeni a afirmat că „mulți, foarte mulți italieni” ar fi fost implicați, fără a oferi o cifră exactă. „Au fost germani, francezi, englezi, oameni din toate țările occidentale care au plătit sume mari de bani pentru a fi duși acolo să tragă în civili”, a subliniat procurorul.

El a adăugat: „Nu au existat motivații politice sau religioase. Erau oameni bogați care mergeau acolo pentru distracție și satisfacție personală. Vorbim despre oameni pasionați de arme, care poate merg la poligon de tragere sau la safari în Africa”.

Gavazzeni a susținut că suspecții italieni se întâlneau în orașul Trieste din nordul Italiei și călătoreau apoi la Belgrad, unde erau preluați de soldații sârbo-bosniaci care îi duceau pe colinele din jurul Sarajevo. „A existat un trafic de turiști de război care mergeau acolo să împuște oameni”, a spus procurorul italian.

Gavazzeni a declarat că a identificat câțiva dintre italieni, despre care se presupune că ar fi fost implicați, și care urmează să fie audiați de procurori în următoarele săptămâni.