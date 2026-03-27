Italia a deschis o anchetă contra Sephora din cauza produselor pe care le folosesc minorii

Autoritatea italiană pentru concurență, AGCM, a deschis două anchete împotriva companiilor Sephora și Benefit Cosmetics, deținute de LVMH, cu privire la posibile practici comerciale neloiale legate de comercializarea produselor destinate adulților către copii și adolescenți, potrivit unui anunța de vineri, citat de Reuters.

AGCM a declarat că este îngrijorată de faptul că mărcile folosesc micro-influenceri foarte tineri pe rețelele de socializare pentru a încuraja utilizarea prematură a produselor cosmetice pentru adulți și achiziționarea compulsivă de măști faciale, seruri și creme anti-îmbătrânire, obiceiuri asociate cu „cosmeticorexia” – o obsesie pentru îngrijirea tenului în rândul minorilor.

Sephora și Benefit Cosmetics nu au răspuns imediat la o solicitare de declarații privind acuzațiile autorității italiene pentru concurență, notează Reuters.

„Ancheta a fost deschisă din cauza îngrijorării că informații importante – precum avertismentele și precauțiile pentru produsele cosmetice care nu sunt destinate minorilor sau testate pe aceștia – ar fi putut fi omise sau prezentate într-o manieră înșelătoare”, a spus AGCM într-un comunicat de presă.

Utilizarea frecventă a unei game largi de produse cosmetice de către minori, fără o conștientizare adecvată, poate fi dăunătoare pentru sănătatea acestora, a afirmat autoritatea de reglementare.

Oficialii AGCM și poliția financiară italiană au efectuat joi inspecții la sediile Sephora Italia, LVMH Profumi e Cosmetici Italia și LVMH Italia, a mai precizat autoritatea de concurență.