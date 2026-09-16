Italia elimină taxa auto pentru milioane de mașini. Anunțul lui Meloni

Italia a decis să elimine taxa auto pentru 14,5 milioane de autoturisme și motociclete, a anunțat miercuri premierul Giorgia Meloni, o măsură care ar urma să coste bugetul de stat – deja sub presiune – peste 2 miliarde de euro.

Decizia vine în contextul în care guvernul caută modalități de a-și spori popularitatea înaintea alegerilor legislative de anul viitor.

Coaliția conservatoare a lui Meloni se află în urma opoziției de centru-stânga în sondaje și se confruntă cu presiuni din partea Viitorului Național (Futuro Nazionale, FN), un nou partid de extremă-dreapta condus de Roberto Vannacci, care câștigă constant teren, scrie Agerpres citând agențiile Reuters și ANSA.

„Astăzi, guvernul elimină una dintre taxele cele mai detestate de italieni”, a subliniat premierul Giorgia Meloni într-un comunicat emis de biroul său, referindu-se la așa-numitul „bollo auto”.

Beneficiul se va aplica tuturor motocicletelor și în cazul a peste 70% din autoturismele de dimensiuni mici și medii – cu o putere de până la 80 kW -, iar cetățenii vor putea beneficia de această măsură pentru un singur vehicul, a precizat biroul premierului într-un comunicat.

Cea mai îndatorată țară din zona euro

În 2027, scutirea ar urma să coste statul 2,36 miliarde de euro, conform proiectului consultat de agenția Reuters, care notează că nu este clar de unde va obține Meloni fondurile necesare pentru finanțarea acestei inițiative.

Conform celui mai recent plan bugetar – care urmează să fie actualizat în următoarele săptămâni -, Italia estimează că datoria sa publică va atinge un vârf de aproape 139% din produsul intern brut (PIB) în acest an, depășind Grecia și devenind astfel țara cea mai îndatorată din zona euro.

Partidele din coaliție au salutat măsura, ca parte a agendei guvernamentale de reducere a taxelor, în timp ce criticii au respins-o, calificând-o drept o încercare de a distrage atenția de la creșterea prețurilor la combustibil.

„Este ca și cum ai trata pneumonia cu o pastilă pentru gât”, a declarat Rossano Sasso, un consilier apropiat al lui Vannacci.

Prețurile combustibililor în Italia sunt în creștere de câteva luni, ca urmare a conflictului dintre SUA și Iran care perturbă aprovizionarea la nivel mondial, obligând guvernul să cheltuiască până acum 2,8 miliarde de euro pentru a finanța reducerea accizelor.