Italia face un nou pas pentru a scăpa de portavionul „Giuseppe Garibaldi”, fosta sa navă amiral

Parlamentul Italiei a aprobat marți un plan al guvernului de a dona un portavion învechit Indoneziei, o măsură despre care executivul a declarat că ar consolida relațiile cu un aliat, evitând în același timp costurile ridicate ale dezmembrării unui activ militar depășit, relatează Reuters.

Portavionul „Giuseppe Garibaldi”, evaluat la 54 de milioane de euro, a intrat în serviciul Marinei italiene în 1985 și a participat la diverse operațiuni în zona Mării Mediterane și în largul Africii, inclusiv la misiuni în Liban, Libia și Somalia, după care a fost trecut în rezervă în 2024.

„Uzura structurală și caracterul învechit al sistemelor de la bord” înseamnă că nava „nu mai îndeplinește cerințele actuale de capabilitate și operare”, arată un document guvernamental.

Un raport parlamentar a concluzionat că transferul portavionului către Indonezia ar permite Italiei să economisească costuri de întreținere estimate doar pentru anul trecut la aproximativ 5 milioane de euro, la care s-ar adăuga alte 19 milioane de euro necesare pentru dezmembrare.

Indonezia nu intenționează să folosească portavionul în scopuri militare

Oficialii din domeniul apărării de la Jakarta afirmă că acceptarea donației ar fi mai rapidă și mai rentabilă decât achiziționarea unei nave noi și ar putea fi utilă pentru distribuirea ajutoarelor în caz de dezastre, potrivit presei indoneziene.

Roma urmărește să finalizeze donația până în decembrie. Aceasta face parte dintr-o strategie mai amplă de extindere a relațiilor comerciale cu Indonezia.

Guvernul condus de Giorgia Meloni încearcă să finalizeze vânzarea de submarine și aeronave italiene către Indonezia, în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro.

„Este o operațiune rezonabilă. Cooperarea militară și industrială aduce beneficii, inclusiv pe plan politic și în alte dosare economice”, a declarat Alessandro Marrone, expert în domeniul apărării la Institutul de Afaceri Internaționale din Roma.

Opoziția italiană a criticat planul de donare a portavionului

Anul trecut, constructorul naval Fincantieri a livrat două nave de luptă marinei indoneziene, în cadrul unui acord în valoare de 1,2 miliarde de dolari.

Grupurile de opoziție au criticat însă planul privind donarea portavionului, o fostă navă amiral a Marinei italiene.

Membrii comisiei de apărare din camera inferioară, aparținând Mișcării Cinci Stele și Partidului Democrat, au votat împotrivă, invocând lipsa de informații.

Luna trecută, consiliul regional din regiunea sudică Apulia – unde „Garibaldi” este în prezent ancorat – a cerut guvernului să nu aprobe donația și, în schimb, să transforme nava într-un muzeu în portul Taranto.