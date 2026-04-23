Italia, în situația de a amâna creșterea cheltuielilor pentru apărare cerută de Trump. Motivele invocate de guvernul Meloni

Italia e în situația de a nu-și putea majora cheltuielile pentru apărare așa cum a planificat, din cauza dificultăților economice și a problemelor tot mai mari ale finanțelor publice, dar și a necesității de a contracara creșterea accentuată a prețurilor la energie, se arată într-un document guvernamental publicat joi, citat de Reuters.

Guvernul condus de premierul Giorgia Meloni a revizuit în scădere prognozele de creștere economică miercuri și a majorat estimările privind deficitul bugetar și datoria publică, pe fondul scumpirii energiei și al tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Planul bugetar multianual al Trezoreriei (DFP), publicat joi, subliniază riscurile negative la adresa perspectivelor economice și arată că Italia are acum un spațiu fiscal redus, în condițiile în care trebuie să sprijine gospodăriile și companiile afectate de șocul energetic.

„Ca urmare, va fi necesar să ne redefinim prioritățile și să reprogramăm creșterile de cheltuieli planificate în alte domenii, inclusiv apărarea”, a declarat ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, într-o notă introductivă la DFP.

Italia, alături de majoritatea statelor europene membre NATO, a fost de acord cu apelul lansat de președintele american Donald Trump privind majorarea cheltuielilor pentru apărare și securitate la 5% din PIB până în 2035.

Pe termen mai scurt, bugetul Italiei pentru 2026, aprobat în decembrie, prevede o majorare a cheltuielilor cu 0,5% din PIB până în 2028, echivalentul a aproximativ 12 miliarde de euro. Măsura a stârnit proteste din partea partidelor de opoziție, care susțin că banii ar trebui direcționați către serviciile publice.

Italia, puternic dependentă de importurile de gaze

Puternic dependentă de energia din import, Italia este deosebit de vulnerabilă la perturbările provocate de conflictul cu Iranul.

Este economia europeană cea mai dependentă de gaze, care reprezintă 38% din consumul său energetic, potrivit Energy Institute. De asemenea, Italia este cel mai mare importator din Uniunea Europeană de gaze naturale lichefiate prin Golful Persic.

Uniunea Europeană permite statelor membre să depășească limitele de deficit ale blocului pentru a-și crește cheltuielile de apărare sau în cazul unor circumstanțe economice excepțional de nefavorabile.

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a declarat miercuri că Roma ar putea apela la așa-numita „clauză națională de derogare”, în timp ce documentul DFP sugerează că această opțiune ar fi mai probabil utilizată pentru gestionarea crizei energetice decât pentru majorarea cheltuielilor de apărare.

Giorgetti a avertizat că cele mai recente prognoze ale guvernului, care indică o creștere economică de 0,6% atât în acest an, cât și anul viitor, ar putea fi revizuite în scădere, iar DFP arată că, într-un scenariu pesimist, economia ar putea intra în contracție cu 0,2% în 2027.