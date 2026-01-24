Italia își recheamă ambasadorul din Elveția după ce a fost eliberat patronul barului din Crans-Montana. „Un afront grav”

Autoritățile italiene și-au exprimat indignarea față de decizia autorităților elvețiene de a-l elibera pe cauțiune pe proprietarul barului din Crans-Motana unde în noaptea de Revelion a avut loc un incendiu soldat cu moartea a zeci de persoane, printre care și cetățeni italieni.

Guvernul de la Roma a descris eliberarea drept „un afront grav”, iar premierul Giorgia Meloni și ministrul afacerilor externe, Antonio Tajani, l-au chemat pentru consultări pe ambasadorul Italiei din Elveția, Gian Lorenzo Cornado, și i-au dat dispoziții să transmită protestul autorităților italiene față de decizia magistraților din cantonul elvețian Valais, potrivit Politico.

În comunicatul guvernului italian sunt invocate „gravitatea extremă a infracțiunii” de care este acuzat patronul barului, „responsabilitățile grele care planează asupra sa, riscul de sustragere de la procedurile judiciare și riscul clar de manipulare a probelor”.

Incendiul din barul situat în stațiunea de schi Crans-Motana a provocat moartea a 40 de persoane, iar alte 116 au fost rănite, potrivit AFP. Printre cei decedați se numără și șase cetățeni italieni, a scris The Guardian.

Jacques Moretti, care deține barul alături de soția sa, a fost eliberat, vineri, după achitarea unei cauțiuni de 200.000 de franci elvețieni (circa 215.000 de euro). Atât el, cât și Jessica Moretti fac obiectul unei anchete penale pentru „omor din neglijență, leziuni corporale din neglijență și incendiu din neglijență”, potrivit AFP.

Italia cere „adevăr și dreptate”

În comunicatul transmis sâmbătă, guvernul italian a spus că își dorește „adevăr și dreptate” pentru victime.

Roma spune că decizia de a-l elibera sub cauțiune pe patronul barului reprezintă „un afront grav și o nouă rană provocată familiilor victimelor tragediei de la Crans-Montana și celor care încă sunt spitalizați”.

„Toată Italia plânge după adevăr și dreptate și cere ca, după această catastrofă, să se ia măsuri respectuoase care să țină cont pe deplin de suferința și așteptările familiilor”, se mai arată în comunicat.