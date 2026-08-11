Taxă anuală de 5% pentru cele mai mari 10 bănci. Soluția pe care a treia putere economică a UE o ia în calcul pentru creșterea bugetului

Partidul „Liga”, membru al coaliției de guvernare din Italia, va propune în bugetul pentru 2027 o taxă pe o perioadă de trei ani aplicată celor mai mari zece bănci din țară, pentru a contribui la susținerea finanțelor publice, a declarat marți viceprim-ministrul Matteo Salvini, potrivit Reuters.

„Noi, Liga, vom solicita – și sunt convins că întreaga coaliție ne va susține – o contribuție pe o perioadă de trei ani din partea celor mai mari 10 bănci italiene”, a declarat Salvini, citat de agenția de știri AGI, în timpul unei vizite la un șantier din Roma.

Salvini a afirmat că, dacă profiturile anuale din sectorul bancar se ridică la aproximativ 30 de miliarde de euro (35 de miliarde de dolari), atunci guvernul de la Roma ar trebui să solicite „5% pe an, timp de trei ani”.

Vicepremierul a precizat că cele mai mari două bănci din Italia au raportat profituri cumulate de aproape 12 miliarde de euro în prima jumătate a anului, ceea ce sugerează venituri anuale de peste 24 de miliarde de euro.

Intesa Sanpaolo și UniCredit sunt cei mai mari doi actori dintr-un sector care este remodelat de un val de fuziuni și achiziții.

Salvini a afirmat că orice majorare a impozitelor îi va viza doar pe cei mai mari creditori din țară și nu băncile locale mai mici.

Guvernul italian a apelat deja la sectorul financiar pentru a obține mai multe lichidități în cadrul bugetului său pentru 2026, strângând până la 6 miliarde de euro printr-o serie de majorări de impozite care au vizat băncile, companiile de asigurări și tranzacțiile de pe piață.

În prezent, Italia este a treia putere economică din Uniunea Europeană, după Germania (care ocupă primul loc) și Franța. Datele Eurostat arată că economia Peninsulei deține o pondere de aproximativ 12% din Produsul Intern Brut total al blocului comunitar. Alături de Germania și Franța, Italia generează peste jumătate (peste 51%) din totalul activității economice din cadrul UE.

La nivel global, Italia se situează stabil în topul celor mai mari zece economii ale lumii.