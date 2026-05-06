Italia redeschide după 20 de ani un caz de crimă care a ținut prima pagină: „Procesul a fost un circ”

La aproape două decenii după ce Chiara Poggi, o tânără în vârstă de 26 de ani, a fost găsită moartă în locuința sa din micuțul oraș Garlasco din nordul Italiei, un caz care părea cândva încheiat a fost redeschis, reaprinzând îndoieli cu privire la una dintre cele mai atent analizate anchete de crimă din istoria peninsulei, relatează Reuters.

Cazul a devenit o dramă psihologică urmărită îndeaproape în ziare și la televiziune, evidențiind o posibilă deficiență a sistemului de justiție italian, și a revenit în centrul atenției tocmai în momentul în care bărbatul condamnat pentru crimă se apropie de finalul pedepsei.

Alberto Stasi, un student cu care Poggi era într-o relație amoroasă la momentul respectiv, a fost condamnat definitiv în 2015 pentru uciderea ei. Pedeapsa de 16 ani de închisoare a părut să închidă o poveste tragică ce captase atenția întregii țări încă de la început.

Cine este noul suspect al anchetatorilor italieni

Procurorii urmăresc acum o nouă teorie, concentrată pe Andrea Sempio, un prieten al fratelui lui Poggi, ridicând posibilitatea ca una dintre cele mai infame crime din Italia să aibă totuși un final diferit, și foarte diferit de cel cunoscut până acum.

Sempio a fost chemat miercuri la audieri după ce procurorii au dezvăluit că îl suspectează acum că ar fi fost singurul responsabil pentru moartea lui Poggi – lucru pe care acesta îl neagă.

Andrea Sempio, nou suspect în dosarul uciderii Chiarei Poggi, FOTO: Cecilia Fabiano / Zuma Press / Profimedia

Mașina sa a fost întâmpinată de o mulțime de reporteri și sosirea sa la audierile din orașul Pavia a fost transmisă în direct la televiziune. Avocații săi au declarat că acesta își va exercita dreptul legal de a nu răspunde anchetatorilor.

„(Cazul) a captivat Italia pentru că întreaga situație a fost în mod clar o eroare judiciară”, a declarat pentru Reuters Gianni Riotta, un jurnalist italian veteran. În momentul uciderii lui Poggi în august 2007, Riotta era șeful principalului program de știri al televiziunii publice RAI.

„Procesul a fost un circ. Au existat atât de multe lacune în dosar, și totuși a fost obținută o condamnare”, a subliniat el în comentarii făcute pentru agenția Reuters.

Iubitul lui Poggi a fost achitat de două ori înainte să fie condamnat pentru uciderea ei

Cazul e comparat de unii cu o altă crimă infamă din Italia, cea a studentei britanice Meredith Kercher la Perugia. Aceasta a fost găsită moartă în noiembrie 2007, la doar trei luni după Poggi. Amanda Knox și Raffaele Sollecito, doi dintre suspecții principali, au fost condamnați, dar în cele din urmă achitați și eliberați de o instanță de apel.

Ambele cazuri s-au concentrat pe probe ADN contestate și au scos la iveală aparente deficiențe ale procedurilor poliției.

Stasi a fost cel care a sunat la poliție pentru a anunța că a găsit trupul lui Poggi. El a devenit rapid punctul central al anchetei și, în cele din urmă, a fost inculpat.

Nu a mărturisit niciodată, arma crimei nu a fost găsită și nu a fost stabilit un mobil clar. În schimb, cazul poliției s-a bazat în mare parte pe urme criminalistice și pe relatări contestate privind deplasările lui Stasi în dimineața morții lui Poggi.

A fost achitat la primul proces, apoi din nou când procurorii au făcut apel. Însă cea mai înaltă instanță de apel din Italia a dispus rejudecarea, iar el a fost în cele din urmă condamnat, împărțind Italia în două tabere în privința vinovăției sale.

Alberto Stasi în 2014, cu un an înainte de condamnarea sa definitivă, FOTO: LaPresse/Spada / Zuma Press / Profimedia

Procurorii spun că mostrele ADN îl incriminează pe Sempio

Acum, după 11 ani, o nouă echipă de procurori a redeschis cazul după ce noi analize criminalistice au ridicat întrebări, inclusiv o atenție reînnoită asupra urmelor de ADN masculin găsite sub unghiile lui Poggi. Anchetatorii au spus că acestea ar fi compatibile cu ADN-ul lui Sempio.

El fusese exonerat în timpul anchetelor inițiale și neagă orice implicare în uciderea tinerei.

Poliția investighează, de asemenea, acuzații potrivit cărora familia lui Sempio ar fi plătit bani unui procuror pentru a ajuta la eliminarea numelui său de pe lista suspecților – o acuzație pe care familia o respinge.

„Oamenii de aici continuă să spună că Italia are cel mai bun sistem de justiție din lume. Ei bine, dacă asta este adevărat, cum se face că am ajuns la această situație dezastruoasă?”, a mai declarat Riotta, fostul șef de la RAI, pentru Reuters.