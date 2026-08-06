Italia schimbă orarul de vizitare a celor mai cunoscute atracții ale sale. Ce trebuie să știe turiștii

Cele mai populare atracții turistice din Italia vor avea program prelungit în luna august, pentru a-i ajuta pe vizitatori să evite căldura extremă. Decizia vine după ce țara s-a confruntat în ultimele săptămâni cu temperaturi ridicate, pe fondul valurilor de căldură care au afectat întreaga Europă, relatează The Independent.

Ministerul italian al Sănătății a plasat recent toate marile orașe ale țării sub cel mai înalt nivel de alertă de caniculă pentru ziua de joi, 6 august, întrucât temperaturile sunt prognozate să ajungă la maxime apropiate de 40°C.

Temperaturile cresc din nou în timp ce Italia se confruntă cu al patrulea val de căldură din acest an.

Ministerele italiene ale Culturii și Turismului au lansat pentru luna august o inițiativă prin care principalele monumente și muzee din Italia vor rămâne deschise cu până la patru ore peste programul obișnuit.

Inițiativa vizează trei dintre cele mai importante atracții turistice ale Italiei: Colosseumul și Panteonul din Roma, precum și Castelul Sforza din Milano.

Colosseumul și Panteonul vor fi deschise până aproape de miezul nopții

Programul de vizitare al Colosseumului va fi prelungit, pe lângă orarul obișnuit, în serile de vineri și sâmbătă, de la ora 19:45 până la 23:30.

Panteonul va fi deschis zilnic încă patru ore, între orele 19:00 și 23:00, cu excepția zilelor de joi.

Castelul Sforza din Milano, o fortăreață medievală care adăpostește opere de artă semnate de Michelangelo și Leonardo da Vinci, va rămâne deschis încă două ore, până la ora 19:30.

Cei care îl vor vizita în intervalul programului prelungit vor beneficia și de bilete la jumătate de preț. Printre altele, castelul găzduiește sculptura din marmură Pietà Rondanini la care Michelangelo a lucrat până în ultimele zile ale vieții sale.

Sculptura Pieta Rondanini din Castelul Sforza, FOTO: Matteo Corner / Zuma Press / Profimedia

Italia invită vizitatorii să îi vadă atracțiile într-o altă lumină

Gianmarco Mazzi, ministrul italian al Turismului, a declarat că inițiativa este „rezultatul discuțiilor cu ghizii turistici și profesioniștii din industrie, răspunzând astfel nevoilor călătorilor și cetățenilor”.

Ministrul Culturii Alessandro Giuli a adăugat că programul de seară le oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi atracțiile într-o atmosferă diferită.

„Deschiderile speciale de seară ale Colosseumului și Panteonului oferă oportunitatea de a descoperi, într-un cadru deosebit de evocator, două mărturii universale ale istoriei și ingeniozității umane”, a declarat Giuli.

„Faptul că aceste locuri devin și mai accesibile promovează cunoașterea și consolidează conștientizarea valorii lor”, a subliniat el.