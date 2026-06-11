Armata Italiei, în fața unei reforme majore: Vrea să ajungă la 200.000 de soldați și are un nou obiectiv

Soldați ai armatei italiene, la un exercițiu tactic, pe 11 iunie 2026. FOTO: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Italia pregătește o reformă majoră a forțelor sale armate, prin care se va introduce un nou sistem național de rezerviști și va avea loc o creștere a personalului său militar cu 40.000 de oameni până în 2033, potrivit unui proiect de lege consultat joi de Euractiv.

Reforma, coordonată de ministrul Apărării, Guido Crosetto, vizează restructurarea modelului defensiv al Italiei și îmbunătățirea disponibilității și a timpilor de răspuns.

Suplimentarea personalului este legată de obiectivul de „a asigura niveluri necesare de disponibilitate profesională și interoperabilitate deplină a instrumentului militar în contextul internaționale și în perspectiva unei politici de apărare europene comune”, arată documentul, potrivit Agerpres.

Etapele anuale

Creșterea, care va aduce personalul total care servește în forțele armate italiene la peste 200.000 de oameni, se va produce în etape.

În fiecare an, ea va fi stabilită în legea bugetului, în limita a 5.071 militari pentru anul 2028, 5.321 pentru anul 2029, 7.001 pentru anul 2030, 7.444 pentru anul 2031, 7.500 pentru anul 2032 și 7.663 pentru anul 2033.

Măsura este „decisă pe baza resurselor disponibile și a capacității de recrutare actuale”.

În afară de creșterea numărului de soldați, în centrul reformei stă crearea unei noi rezerve operaționale menite să furnizeze personal militar care poate fi desfășurat.

Cei trei piloni

Documentul stabilește trei piloni distincți: o rezervă operațională compusă în principal din membri recent ieșiți din rândurile armatei, o rezervă de specialiști voluntară pentru personalul cu aptitudini profesionale specifice și o rezervă teritorială construită din voluntari recrutați pe plan local și destinată în special situațiilor de urgență interne și sarcinilor de sprijin.

O trăsătură esențială a propunerii este introducerea unui mecanism juridic pentru mobilizare rapidă în circumstanțe excepționale ce va permite guvernului să activeze forțele de rezervă „în situații grave ce afectează securitatea statului sau pentru apărarea frontierelor naționale”.

Decizia va fi luată de guvern, iar parlamentul de la Roma va trebui să analizeze și să voteze măsura în termen de cinci zile, legislativul păstrând un rol oficial de supervizare.

Este de așteptat ca proiectul de lege să fie prezentat în ședința de guvern, probabil după vacanța de vară. Dacă va fi aprobat, textul prevede o perioadă de 12 luni pentru implementarea acestei reforme.