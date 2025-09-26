„Îți asumi vreo responsabilitate?”: Momentul în care CNN îl presează pe liderul Hamas cu privire la suferințele din Gaza

Într-un interviu amplu, jurnalistul Jeremy Diamond de la CNN îl presează pe liderul senior al Hamas, Ghazi Hamad, să răspundă la întrebarea privind responsabilitatea sa pentru suferința palestinienilor din Gaza și starea ostaticilor rămași în enclavă.

Un înalt oficial al Hamas a apărat atacurile mortale din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, declarând pentru CNN că acestea au creat un „moment de aur” pentru cauza palestiniană, în ciuda zecilor de mii de morți din Gaza, scrie postul american.

Într-un interviu amplu acordat la Doha, la două săptămâni după ce a supraviețuit unui atac aerian israelian asupra unui complex al Hamas din capitala Qatarului, Ghazi Hamad a subliniat condamnarea internațională tot mai puternică a ofensivei israeliene din Gaza și valul de țări care au recunoscut statul palestinian. El nu și-a cerut scuze pentru consecințele asupra civililor palestinieni din Gaza, care au suportat greul atacurilor neîncetate ale Israelului asupra Gazei.

„Știți care este beneficiul zilei de 7 octombrie acum? … Dacă vă uitați la Adunarea Generală (a Națiunilor Unite) de ieri, când aproximativ 194 de persoane au deschis ochii și au văzut atrocitățile, brutalitatea Israelului și toate acestea, au condamnat Israelul. Am așteptat acest moment timp de 77 de ani”, a spus el.

„Cred că acesta este un moment de aur pentru ca lumea să schimbe istoria”, a adăugat el.

Comentariile sale au fost făcute în aceeași zi în care președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a condamnat atacul din 7 octombrie într-un discurs adresat ONU, afirmând că Hamas nu va avea niciun rol de jucat într-un stat palestinian, și cu o zi înainte ca premierul israelian Benjamin Netanyahu să se adreseze adunării.

Militanții Hamas au ucis 1.200 de persoane în Israel pe 7 octombrie 2023 și au luat peste 250 de ostatici într-un atac sălbatic. Acest lucru a declanșat o represiune brutală din partea Israelului, care, potrivit ministerului sănătății din Gaza, a ucis peste 65.000 de persoane, majoritatea femei și copii.

Furie la adresa Hamas

În ultimele luni, unii locuitori din Gaza și-au exprimat furia față de Hamas, acuzând gruparea că refuză să pună capăt războiului, lăsând oamenii să sufere fără hrană și apă.

În timpul interviului, CNN i-a arătat lui Hamad imagini cu oameni din Gaza care cereau Hamasului să renunțe la putere. Într-un clip arătat lui Hamad, un protestatar anti-Hamas spune: „Mesajul nostru pentru Hamas este: încetați să vă jucați și să vă aventurați cu noi. Sunteți deconectați de realitate. Mai ales că conducerea Hamasului se află în afara Gazei. Unii oameni spun că au ucis cu carnea copiilor noștri, în timp ce ei stăteau în hoteluri”.

Hamad a refuzat să privească imaginile mai mult de câteva secunde, împingând iPad-ul pe care erau afișate. El a spus că știe că oamenii suferă, dar a dat vina pe agresiunea israeliană pentru nemulțumirea lor.

„Știu, am văzut”, a spus el. „Știu că oamenii suferă. Interviul video poate fi urmărit aici.