IUBI40 implinește un an: peste 1.000 de participanți, patru ediții, o comunitate de oameni 40+ și 4 proiecte caritabile sprijinite

Acum un an, IUBI40 pornea de la o idee simplă: oamenii trecuți de 40 de ani au nevoie de propriul lor spațiu de întâlnire, de dans, de distracție. Un spațiu fără presiunea de a demonstra ceva, fără nopți pierdute până în zori și fără compromisuri în privința felului în care aleg să-și trăiască timpul.

„Am gândit IUBI40 pentru o categorie socio-demografică din care chiar eu fac parte”, spune Alina Vîlcu. „Oameni super activi, călători, extrem de informați pe zona de wellbeing și sănătate, cu succes profesional, oameni care nu sunt nici hipsteri, nici influenceri, nici prea cool, nici prea uncool. Oameni care iubesc natura, fac terapie, caută relații autentice, înțeleg și simt conceptul de conectare umană. Oameni cărora le place să danseze, dar nu au unde.”

La un an de la lansare, IUBI40 pregătește cel de-al 5-lea party, pe 6 iunie, de la 16:00 la 23:00, tot la Apollo111 cu DJ Eugen Radescu. Fundația Regală Margareta a României este ONG-ul susținut de IUBI40 la această ediție.

Peste 1.000 de oameni au participat până acum la evenimentele noastre, iar cea mai mare bucurie este că mulți dintre ei au rămas alături de noi, transformând o serie de petreceri într-o comunitate. Astăzi, membrii acesteia beneficiază de acces prioritar și tarife preferențiale la fiecare nouă ediție.

Pentru că IUBI40 nu a fost niciodată doar despre dans. A fost despre întâlniri reale, conversații care continuă după eveniment, prietenii noi, redescoperirea plăcerii de a ieși din casă.

În ultimul an, participanții au dansat pe melodiile pe care le iubesc și au făcut dedicații muzicale care s-au transformat în donații pentru cauze și organizații în care credem.

Prin intermediul comunității IUBI40 au fost susținute proiecte precum:

Asociatia Inside Social – „Pe noi ne definește expertiza în arhitectură, design și educație și, cu acești piloni, am pornit să aducem schimbare acum 3 ani; prima cauză a fost construirea unei case NZEB într-un sat depărtat de lângă Bacău, pentru o mamă cu 7 copii, iar prima acțiune de fundraising a fost un party… unde Alina a donat ziua de naștere și s-au strâns peste 20k EUR… iar 8 luni mai târziu, cu ajutorul altor participări, familia era mutată; pentru noi, asta ne-a adus convingerea că poți face bine în comunitate distrându-te; da, poate suna superfluu, dar avem «proof of concept»; și cu asta în minte, ne-am alăturat comunității IUBI40 la primul party și am strâns o mică sumă pentru unul dintre proiectele curente ale asociației, și anume construirea de toalete în școlile din România… unde nu există toalete, sau acestea sunt in curte”, spune Omid Ghannadi, co-fondator Inside Social.

„Ai zice că petrecerile și munca în folosul copiilor vulnerabili nu au nimic în comun. IUBI40 ne-a demonstrat însă tuturor contrariul. Pentru că atunci când muzica aduce laolaltă oameni buni și generoși, copiii au de câștigat. Mulțumim, dragă echipă IUBI40, pentru cum ne-ați găzduit, îmbrățișat și sprijinit misiunea!”, spune Nicoleta Marcu, Director de Strategie și Dezvoltare la Hope and Homes for Children România.

„E bine când poți să te distrezi și să îi ajuți pe ceilalți, mai puțin norocoși. Mulțumim comunității IUBI40 Plus că este alături de Free Miorița, împreună am strans bani pentru a electrifica o locuinta dintr-o zona fara electricitate prin campania Lumină pentru România. Dance & light”, povestește Iulian Angheluță, fondator Free Miorița.

„IUBI40 e despre prietenie, echipă, comunitate și asumarea de a fi diferit. Ne bucurăm că am creat o piață nouă — cea a petrecerilor de zi dedicate celor care știu să petreacă, dar vor să fie gata și de sport duminică dimineața. Am reținut un compliment făcut de cineva din comunitate: «Dacă puteți urca oamenii să danseze pe mese la 17:30, după-amiaza, sigur faceți ceva bine». Legat de vârstă, IUBI40 nu e despre CNP, ci despre cum te simți, despre energia pe care o emani, iar când oamenii se simt bine, fac bine în jur”, povestește Cătălin Rusu, co-fondator IUBI40.

Fiecare dedicație este mai mult decât o melodie. Este un gest de generozitate. Un mod prin care bucuria unei comunități se transformă în sprijin concret pentru oameni și proiecte care fac bine.

IUBI40 rămâne fidel formatului care l-a consacrat: petreceri daytime 16:00–23:00, pentru că viața bună se menține cu somn devreme și se întreține cu dans. Pentru mulți dintre participanți, aceasta este una dintre cele mai iubite caracteristici ale conceptului: libertatea de a trăi intens câteva ore, de a dansa, de a socializa și de a ajunge acasă la o oră care să nu afecteze ritualul celei de-a doua zile.

La IUBI40 vei auzi și piesa pe care ai dansat acum 20 de ani, și remixul arabic care face furori pe TikTok, și beat-ul pe care îl ascultă copiii. Pentru că ne-am propus să rămânem actuali. Pentru că nostalgia e frumoasă. Dar curiozitatea e cea care ne ține tineri. Iar noi suntem eclectici 🙂

Pe lângă petrecerile care au construit comunitatea, IUBI40 a organizat în ultimul an și evenimente conexe, menite să aducă oamenii împreună în contexte diferite. În perioada următoare, proiectul își propune să dezvolte această direcție prin noi colaborări, întâlniri și experiențe care contribuie la starea de bine, la conectare și la sentimentul de apartenență.

„Pentru că, la un an de la prima ediție, misiunea rămâne aceeași: să creăm contexte în care oamenii să se întâlnească autentic, să danseze fără inhibiții, să se bucure de prezent și să descopere că după 40 de ani viața se așază bine. Un proiect pe care îl avem în minte, împreună cu editura ZYX Books, este un cerc de discuții literare, pe care încă îl definim. Oamenii au nevoie de comunități în care să se simtă văzuți, de muzică care îi surprinde, de cauze în care să creadă și de motive să danseze. Pentru că viața bună se întreține cu oameni buni. Și cu dans.” declara Oana Martha Igrisan, co-fondator IUBI40

Despre IUBI40

IUBI40 este o comunitate și o platformă de experiențe sociale dedicată persoanelor de peste 40 de ani, fondată de Alina Vîlcu, Oana Martha Igrisan, Bogdan Tătaru și Cătălin Rusu.

Prin petreceri, întâlniri și colaborări construite în jurul ideii de conexiune autentică, IUBI40 își propune să ofere un spațiu în care maturitatea, curiozitatea și bucuria de a trăi se întâlnesc firesc. În primul an de activitate, comunitatea a reunit peste 1.000 de participanți și a susținut multiple cauze sociale prin mecanismul donațiilor generate de dedicațiile muzicale.

Parteneriat media