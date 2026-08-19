Iubitul lui Hayden Panettiere și fratele lui au sunat la 911 din apartamentul unde actrița a murit. Ce arată raportul poliției

Iubitul lui Hayden Panettiere și fratele acestuia au sunat la 911 pentru a anunța că actrița nu mai dădea semne de viață duminică, într-un complex de apartamente din Carolina de Sud, unde medicii au constatat decesul acesteia, relatează CNN.

Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolul din serialele „Heroes” și „Nashville”, a fost găsită duminică în stop cardiac la reședința unde locuia temporar în Greenville. Nu a fost făcută publică cauza decesului.

Personalul medical a încercat să o resusciteze pe Panettiere, dar fără succes. Actrița a fost declarată decedată la aproximativ o jumătate de oră după apelul la 911. Avea 36 de ani.

Un polițist din Greenville, sosit la fața locului, a discutat cu frații Brian și Zach Hickerson – care au declarat că ei au sunat la numărul de urgență 911 –, potrivit unui raport al poliției dat publicității marți.

„Am discutat mai întâi cu Zach Hickerson. Acesta a precizat că este vorba despre iubita fratelui său”, a scris polițistul în raport.

Brian Hickerson i-a arătat polițistului o pungă cu medicamentele lui Panettiere, potrivit raportului. Multe detalii din raportul poliției sunt anonimizate, inclusiv lista medicamentelor lui Panettiere.

Moartea fulgerătoare a actriței Hayden Panettiere a provocat un val de durere, de la Hollywood până în Ucraina. Wladimir Klitschko, tatăl copilului actriței, a deplâns dispariția sa.

„Familia noastră trece printr-o perioadă de profund șoc și durere”, a scris marți pe X Wladimir Klitschko, fostul ei partener și fost campion mondial la box la categoria grea, originar din Ucraina.

„Ea și-a construit o carieră incredibilă datorită unui talent imens, înfruntând totodată laturile întunecate ale unei industrii extrem de solicitante”, a mai spus acesta.