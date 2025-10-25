„Jackie Kennedy a Asiei” a murit la 93 de ani. Cine a fost Sirikit Kitiyakorn, soția unui rege care a domnit timp de 70 de ani

Fosta regină Sirikit Kitiyakorn, soția lui Bhumibol Adulyadej, care a domnit peste Thailanda timp de 70 de ani, și mama monarhului actual, a decedat la vârsta de 93 de ani, moartea ei marcând o schimbare de eră pentru puternica monarhie thailandeză, potrivit AFP.

„Starea de sănătate a Majestății Sale s-a deteriorat până vineri și a decedat la ora 21:21 (…) la spitalul Chulalongkorn” din Bangkok, a transmis palatul într-un comunicat, adăugând că regele Vajiralongkorn a cerut tuturor membrilor familiei regale să respecte un an de doliu.

„Jackie Kennedy a Asiei”

Supranumită în tinerețe „Jackie Kennedy a Asiei”, Sirikit a format împreună cu Bhumibol Adulyadej, care a domnit sub numele de Rama IX, un cuplu strălucitor și puternic, care a consolidat locul monarhiei în inima societății thailandeze.

Decesul său deschide fără îndoială o perioadă de emoție populară intensă și de omagii fastuoase, notează France Presse.

Regele Thailandei este considerat de mulți drept părintele națiunii și un simbol al idealului budist. Fervoarea pe care o generează această figură semi-divină are puține echivalente în lumea modernă.

Țara a respectat un an de doliu oficial pentru Bhumibol, decedat în octombrie 2016, și incinerat un an mai târziu în urma unei ceremonii grandioase.

Încă de sâmbătă dimineață, prezentatorii de știri televizate erau îmbrăcați în negru, semn că perioada de doliu pentru Sirikit a început și pentru public.

Regina-mamă nu mai apăruse în public de ani de zile

Slăbită de un accident vascular cerebral, ea nu mai apăruse în public de ani de zile, dar nu este neobișnuit să întâlnești portretul ei încadrat în aur în fața unor clădiri publice, în magazine sau în case particulare.

„Auzisem că nu se simțea bine și, având în vedere că avea peste 90 de ani, știam că această zi va veni”, a declarat sâmbătă dimineața la Bangkok Sasis Putthasit, o menajeră în vârstă de 53 de ani.

„Sunt tristă pentru că era o figură maternă pentru țară, iar acum nu mai este”, a adăugat ea.

Aniversarea lui Sirikit, pe 12 august, marca Ziua Mamei în Thailanda.

O aristocrată care a crescut mai mult prin Europa

Sirikit a avut patru copii din căsătoria cu Bhumibol, celebrată în 1950, când ea avea 17 ani, dintre care un singur fiu, Maha Vajiralongkorn, care i-a succedat tatălui său.

Această aristocrată, fiica unui diplomat care a fost ambasador la Paris, a crescut în principal în Europa, unde l-a întâlnit pe viitorul ei soț, pe atunci student în Elveția.

În anii 1960, ei au dat monarhiei thailandeze o imagine de modernitate: mereu îmbrăcată la modă, Sirikit frecventa în special concertele de jazz, pe care Bhumibol le îndrăgea, și poza în revistele pentru femei.

Cuplul l-a întâlnit și pe Elvis Presley în 1960, în timpul unui turneu în Statele Unite.

Thailand pedepsește extrem de dur lejmajestatea

Deși a rămas foarte respectată, în 2020, familia regală s-a confruntat cu o val de proteste care a mobilizat zeci de mii de tineri care cereau în stradă reforme politice. Printre revendicările lor se număra o reformă a monarhiei și a legii foarte stricte privind lezmajestatea care o protejează, având ca rezultat o autocenzură foarte puternică.

În ultimii ani, numeroși thailandezi au fost condamnați la pedepse grele cu închisoarea pentru că l-au defăimat pe rege și pe familia sa.

Deși familia regală este considerată o figură care depășește diviziunile ideologice și s-a abținut întotdeauna de la orice comentariu, Sirikit a participat în 2008 la înmormântarea unui manifestant al „cămășilor galbene”, acei susținători ai regelui și ai ordinii tradiționale a căror rivalitate cu „cămășile roșii” ale fostului prim-ministru Thaksin Shinawatra a dominat mult timp politica thailandeză.

Chiar și astăzi, această diviziune rămâne foarte prezentă în Thailanda, care a cunoscut o duzină de lovituri de stat reușite de la instaurarea monarhiei constituționale în 1932.

Palatul nu a confirmat încă succesiunea actualului rege, care a împlinit 73 de ani în iulie. El are șapte copii, de la trei femei diferite, dar i-a renegat pe patru dintre fiii săi.

Are un fiu, Dipangkorn Rasmijoti, în vârstă de 20 de ani, și două fiice, Sirivannavari Nariratana, în vârstă de 38 de ani, și Bajrakitiyabha Mahidol, în vârstă de 46 de ani, care este încă internată în spital după o problemă cardiacă care i-a provocat pierderea cunoștinței în decembrie 2022.