Jaful comorilor din tezaurul dacic în Olanda: Români, posibil implicați / Trei sau chiar patru hoți ar fi participat la operațiune și apoi e posibil să fi fugit în Germania – presa olandeză

Poliția olandeză este pe urmele hoților care au pătruns sâmbătă dimineața în Muzeul Drentse din Assen și au furat patru piese valoroase din tezaurul dacic al României expus în muzeu. Autoritățile olandeze iau în calcul o ipoteză în care hoții ar fi fost patru la număr, nu doar cei treic e apar pe filmări, și că printre aceștia e posibil să fi fost români implicați, scrie presa olandeză.

Surse citate de ziarul olandez De Telegraaf spun că analiza imaginilor camerelor de luat vederi din muzeu și cercetările suplimentare privind mișcările suspecte ale vizitatorilor au furnizat anchetatorilor „informații interesante”.

Spre exemplu, poliția știe mai multe informații despre mișcările celor trei hoți după ce au schimbat modul de transport sub un viaduct al drumului N33 în apropiere de Rolde. Poliția presupune că autorii furtului au fugit în Germania, dar nu dorește în mod oficial să ofere detalii despre anchetă.

De Telegraaf spune că aproximativ 35 de polițiști lucrează la dosarul furtului de la expoziția Dacia, de unde, pe lângă trei brățări de aur, a fost furat și celebrul coif de aur de la Coțofenești.

Echipa de poliție este formată din anchetatori tactici, specialiști criminaliști, membri ai echipei naționale de artă din cadrul Unității Naționale de Expertize și Operațiuni, scrie presa olandeză.

Polițiștii nu exclud ca infractori români să fie implicați direct sau indirect în jaf, notează De Telegraaf care precizează că obiectele de valoare pot fi folosite ca mijloc de schimb de către infractori sau poate fi cerută o răscumpărare.

Premierul Marcel Ciolacu anunță că la nivelul Guvernului a fost organizată o celulă de criză şi că trimite Corpul de Control la Ministerul Culturii pentru a verifica toată documentaţia privind expoziţia de obiecte dacice de la Muzeul Drents din Olanda, de unde sâmbătă au fost furate Coiful de Aur de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice de aur.

„Am decis organizarea unei celule de criză la nivelul Guvernului pentru coordonarea eficientă a activităților care țin de recuperarea celor patru piese de tezaur furate de la expoziția organizată la Muzeul Drents din Assen, Olanda. Din această celulă de criză fac parte reprezentanți ai Ministerului de Interne, Poliției Române, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Culturii”, a anunțat Ciolacu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În acest sens, premierul spune că mâine va dispune trimiterea Corpului de Control al Prim-ministrului la Ministerul Culturii „pentru a verifica toată documentația legală care a stat la baza organizării acestei expoziții în Olanda”.

„În plus, am discutat cu ministrul Predoiu să trimitem de urgență în Olanda o echipă de polițiști criminaliști care să lucreze alături de autoritățile olandeze în ancheta desfășurată pentru recuperarea tezaurului românesc. Și am cerut ca experții români să se deplaseze de urgență în Olanda și să asigure aducerea în țară cât mai rapidă a celorlalte piese de patrimoniu care au făcut obiectul acestei expoziții”, a precizat Ciolacu.

„Este o situație foarte gravă, dar acest jaf care trebuie soluționat cu celeritate nu trebuie să devină combustibil pentru propagarea a tot felul de teorii ale conspirației de către cei care vor să obțină capital politic facil”, a mai spus Ciolacu, care a dat asigurări că „tezaurul se va întoarce în România și toate autoritățile statului lucrează la asta”.

Coiful de Aur de la Coţofeneşti și trei brățări dacice de aur de la Sarmizegetusa Regia au fost furate sâmbătă la Muzeul Drents, din Assen, Olanda, de trei persoane neidentificate.

În cadrul expoziției „Dacia! Regatul aurului şi argintului” de la Muzeul Drents, deschisă publicului pe 7 iulie 2024, au fost expuse 673 de bunuri arheologice din metale prețioase din patrimoniul național.

Valoarea totală a asigurării expoziției de la Muzeul Drents din Assen, se ridică la peste 30 de milioane de euro, a anunțat duminică Ernest Târnoveanu, directorul Muzeului Național de Istorie a României, într-o conferință de presă. Suma asigurată pentru cele patru piese furate nu a fost dezvăluită.