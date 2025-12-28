Jair Bolsonaro, operat pentru a scăpa de sughiţuri

Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost supus sâmbătă unei „proceduri de blocare a nervului frenic” pentru a trata sughiţurile persistente, a anunțat soţia acestuia, pe reţelele de socializare.

„Iubirea mea tocmai a intrat în sala de operaţii pentru a suferi o blocare a nervului frenic”, a scris sâmbătă pe Instagram soţia fostului preşedinte, Michelle Bolsonaro, care îl însoţeşte la spital.

„Au trecut deja nouă luni de luptă şi anxietate, cu sughiţuri zilnice”, a deplâns fosta primă doamnă, potrivit News.ro.

Fostul preşedinte (2019-2022) are sechelele unei răni la abdomen cauzate de o lovitură de cuţit în timpul unei întâlniri electorale în 2018, care a necesitat mai multe intervenţii chirurgicale majore.

„Sughiţurile sunt un simptom care îl îngrijorează foarte mult, deoarece îl obosesc enorm şi îi perturbă somnul (…)”, a spus în aceeaşi zi doctorul Brasil Caiado, care se ocupă de fostul preşedinte în timpul spitalizării acestuia la Brasilia.

Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a fost internat miercuri, pentru o operaţie separată de hernie, care a avut loc a doua zi fără incidente.

La cererea avocaţilor săi, el a primit aprobare din partea judecătorului Curţii Supreme Alexandre de Moraes să părăsească închisoarea, unde ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat.

Într-o declaraţie făcută din spital, Bolsonaro şi-a exprimat sprijinul pentru candidatura fiului său Flavio la alegerile prezidenţiale din 2026.