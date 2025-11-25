Jair Bolsonaro trebuie să înceapă executarea pedepsei de peste 27 de ani de închisoare, a decis justiția braziliană. Dosarul a ajuns la final

Curtea Supremă a Braziliei i-a ordonat marți fostului președinte Jair Bolsonaro să înceapă să își ispășească pedeapsa de 27 de ani și 3 luni de închisoare din dosarul în care a fost condamnat pentru un complot privind o tentativă de lovitură de stat, potrivit unui document judiciar, transmite Reuters.

Judecătorul Alexandre de Moraes a dispus începerea executării pedepsei la sediul Poliției Federale a Braziliei din Brasilia, unde este reținut de sâmbătă.

Marți, instanța supremă a țării a încheiat formal dosarul de complot pentru lovitură de stat al lui Bolsonaro, astfel că a devenit definitivă condamnarea sa. Apelul fostului președinte fusese respins în această lună.

În 27 septembrie, Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani și 3 luni de închisoare deoarece a complotat pentru o lovitură de stat după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022 în fața candidatului de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva.

Fostul președinte a stat în arest la domiciliu timp de peste 100 de zile, în Brasilia, pentru încălcarea măsurilor preventive dintr-un dosar separat, în care a fost acuzat că a vrut o intervenție a Statelor Unite în favoarea sa.

Într-o audiere de duminică, Jair Bolsonaro a negat orice intenție de a evada sau de a încerca să își scoată brățara electronică de la gleznă, punând comportamentul său pe seama unui amestec de medicamente prescrise de diferiți medici pentru sughițul său cronic, care l-a făcut să își imagineze că în interiorul dispozitivului de urmărire se afla un echipament de ascultare. Cele două medicamente menţionate au fost pregabalină (antiepileptic) şi sertralină (antidepresiv).