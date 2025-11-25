Sari direct la conținut
Actualitate

Jair Bolsonaro trebuie să înceapă executarea pedepsei de peste 27 de ani de închisoare, a decis justiția braziliană. Dosarul a ajuns la final

HotNews.ro
Jair Bolsonaro, Foto: Bruna Prado / AP / Profimedia
Jair Bolsonaro, Foto: Bruna Prado / AP / Profimedia

Curtea Supremă a Braziliei i-a ordonat marți fostului președinte Jair Bolsonaro să înceapă să își ispășească pedeapsa de 27 de ani și 3 luni de închisoare din dosarul în care a fost condamnat pentru un complot privind o tentativă de lovitură de stat, potrivit unui document judiciar, transmite Reuters.

Judecătorul Alexandre de Moraes a dispus începerea executării pedepsei la sediul Poliției Federale a Braziliei din Brasilia, unde este reținut de sâmbătă.

Marți, instanța supremă a țării a încheiat formal dosarul de complot pentru lovitură de stat al lui Bolsonaro, astfel că a devenit definitivă condamnarea sa. Apelul fostului președinte fusese respins în această lună.

În 27 septembrie, Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani și 3 luni de închisoare deoarece a complotat pentru o lovitură de stat după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022 în fața candidatului de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva.

Fostul președinte a stat în arest la domiciliu timp de peste 100 de zile, în Brasilia, pentru încălcarea măsurilor preventive dintr-un dosar separat, în care a fost acuzat că a vrut o intervenție a Statelor Unite în favoarea sa.

Într-o audiere de duminică, Jair Bolsonaro a negat orice intenție de a evada sau de a încerca să își scoată brățara electronică de la gleznă, punând comportamentul său pe seama unui amestec de medicamente prescrise de diferiți medici pentru sughițul său cronic, care l-a făcut să își imagineze că în interiorul dispozitivului de urmărire se afla un echipament de ascultare. Cele două medicamente menţionate au fost pregabalină (antiepileptic) şi sertralină (antidepresiv).

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro