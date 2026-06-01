Jamie Lee Curtis a anunțat moartea surorii sale actrițe, Kelly Curtis: „Prima mea prietenă și confidenta de o viață”

Jamie Lee Curtis a anunțat moartea surorii sale, actrița Kelly Curtis, la vârsta de 69 de ani, amintind de talentul și frumusețea ei „care îți tăia respirația”, relatează The Guardian.

Jamie Lee a precizat că sora ei a murit „la ea acasă, în mijlocul naturii, în pace”, sâmbătă. Kelly Curtis era cunoscută din filme precum „Trading Places” (1983), în care a jucat alături de sora sa, „Magic Sticks” (1987) și „The Devil’s Daughter” (1991).

Kelly Curtis a fost cel mai mare copil al actorilor Tony Curtis și Janet Leigh, cunoscută mai ales pentru apariția ei în filmul „Psycho”. Kelly Curtis a apărut pentru prima dată pe ecran ca bebeluș în filmul din 1958 „The Vikings”, în care au jucat părinții ei.

Jamie Lee a scris într-un mesaj mai amplu distribuit pe Instagram: „A fost prima mea prietenă și confidenta mea de o viață. Era de o frumusețe care îți tăia respirația și o actriță talentată”.

„Lumea își va aminti de ea pentru generozitatea ei plină de dragoste, opiniile ei ferme, curiozitatea fără sfârșit, stilul unic și pentru fursecurile ei de Crăciun cu migdale și zahăr pudră, în formă de semilună, de unde și porecla ei, Mătușa Cookie”.

Pe lângă rolurile sale din filme, Kelly Curtis a apărut în episoade ale unor programe TV precum „The Equalizer”, „Star Trek: Deep Space Nine” și „The Sentinel”. Ea a regizat documentarul din 2018 „Marby Jets Are Go”, despre o echipă de atletism dintr-un liceu australian, și a fost asistenta surorii sale pentru filmele „Freaky Friday” (2003), „Christmas With the Kranks” (2004) și „You Again” (2010).

Leigh și Tony Curtis au divorțat în 1962. Surorile Curtis au patru frați vitregi din cele cinci căsătorii ulterioare ale tatălui lor: Alexandra, Allegra, Ben și Nicholas. Acesta din urmă a murit în 1994 din cauza unei supradoze de heroină, la vârsta de 23 de ani.