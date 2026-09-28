Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”

La cererea HotNews, Jandarmeria Română a confirmat că în arhivele sale există documente clasificate legate de misiunea lui Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), în timpul Revoluției din decembrie 1989 și al Mineriadei din 1990. Jandarmeria refuză accesul publicului la ele.

CNSAS analizează chiar în aceste zile dacă a făcut poliție politică militarul Lucian Pahonțu, cel care a participat la dispozitivul forțelor de represiune din centrul Bucureștiului, în noaptea și în zona în care 49 de civili neînarmați au fost omorâți și aproape 500 au fost răniți pe stradă sau în bătăile din arest.

Conform legii, întrebarea este: indiferent dacă el, personal, a avut sau nu contact cu vreun manifestant, locotenentul Pahonțu, ca parte a dispozitivului de represiune din 21 decembrie 1989, a „îngrădit drepturile omului”?

HotNews a solicitat Jandarmeriei să spună ce date are.

Jandarmeria Română este moștenitoarea instituțională a Trupelor de Securitate din care a făcut parte și Lucian Pahonțu, director al SPP din 2005 și până în prezent. Potrivit Recorder, Lucian Pahonțu a fost prezent în dispozitivul care a comis actele de represiune din timpul Revoluției și al Mineriadei.

Pahonțu însuși a recunoscut că a îndeplinit o misiune în dispozitivul regimului din acea noapte. El a fost trimis chiar în zona centrală a revoltei din București (o suprafață cu raza de aproximativ 500-600 de metri în jurul Pieței Universității) unde oamenii protestau și unde trupele regimului încercau să suprime manifestația. Acolo au fost împușcați oameni, s-a trecut cu vehicule militare printre ei și au fost arestați.

Scutieri pe Bulevardul Magheru în timpul Revoluției Române. Foto: Sorin Lupșa / Agerpres



Actualul general SPP a negat în mod repetat contactul cu manifestanții și a afirmat că a avut misiunea pe una din străzile lăturalnice, la câteva sute de metri de punctul cel mai sângeros. Mărturii ale celor arestați vorbesc despre violențe contra oamenilor exact în zona unde susține Pahonțu că a acționat.

Bilanțul nopții de 21 decembrie a fost, conform datelor oficiale rezumate de Europa Liberă:

49 de morți

463 de răniți

698 de persoane arestate și duse la Penitenciarul Jilava.

Ce spune legea

Prin urmare, un militar care a îndeplinit misiunile regimului pe 21 decembrie, în zona Pieței Universității – Strada Câmpineanu – Hotel Negoiu, unde civili neînarmați au fost uciși, arestați și bătuți, a făcut poliție politică? A încălcat drepturile omului? Specialitatea sa erau transmisiunile. Dacă s-a ocupat de transmisiuni între trupele care au reprimat protestanți pașnici, el a făcut poliție politică?

Legea susține că „prin poliție politică se înţelege toate acele structuri ale Securității, create pentru instaurarea şi menţinerea puterii totalitar-comuniste, precum şi pentru suprimarea sau îngrădirea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului”.

În situația lui Lucian Pahonțu nu există încă un răspuns, pentru că CNSAS nu l-a verificat niciodată. CNSAS îl verifică acum. Nu există răspuns și pentru că generalul Pahonțu nu a declarat statului român nimic în acest sens. Site-ul de investigații Snoop a arătat că „Lucian Pahonțu nu a depus vreme de 18 ani declarația autentică pe proprie răspundere prin care să ateste că nu a făcut poliție politică, deși legea îl obliga”.

Cum Jandarmeria Română, armă a MAI, deține arhivele fostelor Trupe de Securitate și a misiunii din 21 decembrie, HotNews s-a adresat Jandarmeriei.

Jandarmeria afirmă că Pahonțu a acționat pe 21 decembrie „în condiții de legalitate”

Redacția a solicitat, în baza legii 544/2001, informații despre activitatea lui Lucian Pahonțu, în calitate de ofițer al Trupelor de Securitate, din timpul Revoluției și al primei Mineriade. Am întrebat Jandarmeria ce verificări de integritate a făcut în legătură cu trecutul lui Lucian Pahonțu la numirea lui în funcții de conducere.

Instituția a răspuns că are date despre activitățile respective, dar a refuzat să le facă publice. Jandarmeria Română afirmă că Pahonțu a acționat „în condiții de legalitate” la Revoluție și la Mineriadă, deci și pe 21 decembrie:

„Au fost identificate documente care conțin informații clasificate, din care rezultă strict îndeplinirea în condiții de legalitate a atribuțiilor specifice funcțiilor în care a fost încadrat”.

Numai că, spune Jandarmeria, ce a făcut efectiv Lucian Pahonțu nu e o informație pentru public.

Răspunsul Jandarmeriei din 14 septembrie: „Au fost identificate documente care conțin informații clasificate”

„Vă comunicăm faptul că, în toate cazurile care presupun numirea pe o funcție sau participarea la un concurs pentru funcții de comandă, verificările care se fac de către Jandarmeria Română privesc strict competențele specifice domeniului resurselor umane, respectiv verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute în fișa postului, precum și respectarea procesului administrativ aplicabil.

Prin urmare, verificările realizate în cadrul acestor proceduri se circumscriu elementelor care țin de competența structurilor de resurse umane și de aplicarea cadrului administrativ legal. Astfel, numirea în funcția de conducere, la acel moment, a persoanei la care faceți referire în solicitare s-a făcut cu respectarea legislației în vigoare la aceea dată.

În ceea ce privește informațiile și documentele referitoare la perioadele indicate în cuprinsul cererii dumneavoastră, precizăm faptul că, în urma verificărilor efectuate în fondul arhivistic aflat în administrarea instituției noastre, au fost identificate documente care conțin informații clasificate, din care rezultă strict îndeplinirea în condiții de legalitate a atribuțiilor specifice funcțiilor în care a fost încadrat.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces al cetățenilor la informațiile de interes public, informațiile clasificate sunt exceptate de la liberul acces al cetățenilor la informațiile de interes public, accesul la acestea fiind supus regimului juridic specific informațiilor clasificate.”

Cine e proprietarul informațiilor despre represiunea din ultima noapte a regimului Ceaușescu?

HotNews a pornit de la ideea că Jandarmeria nu e proprietara informațiilor, ci doar custodele acestora. Ea deține arhiva, dar datele sunt de interes public.

În înțelegerea redacției, proprietarii informațiilor legate de Revoluție sunt cetățenii români și nu instituțiile, mai ales nu cele care atunci au luptat contra trecerii la democrație.

În plus, vorbim despre 36 de ani scurși de la faptele de represiune, fapte care au fost supuse și unui dosar penal, devenit la rându-i public.

De aceea am revenit către Jandarmeria Română cu o cerere de a da publicului informațiile.

Răspunsul Jandarmeriei din 24 septembrie: „Secrete de serviciu”

Instituția a repetat că în fondul arhivistic al Jandarmeriei Române există documente clasificate care se referă la activitatea lui Lucian Pahonțu. Jandarmeria și-a păstrat opinia că datele nu pot fi văzute de public. A invocat o hotărâre de guvern din 2015.

„Documentele clasificate identificate în urma verificărilor efectuate în fondul arhivistic aflat în administrarea instituției noastre se referă la perioadele menționate de dumneavoastră în solicitarea adresată Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, înregistrată cu nr. 241.987 din 03.09.2026.

Ca urmare a adoptării Hotărârii Guvernului nr. 866/2015 privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori nivel de secretizare a unor categorii de informații referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2015 a fost realizată o analiză a documentelor clasificate, emise atât în perioada evenimentelor la care dumneavoastră faceți referire, cât și în anii ulteriori acestora, în urma căreia documentele au fost trecute din clasa informațiilor secrete de stat în clasa secrete de serviciu, păstrându-şi caracterul clasificat”.

Concluzia Jandarmeriei Române este aceea că participarea foștilor săi angajați la reprimarea Revoluției sunt „secrete de serviciu”.

În privința verificării CNSAS, conform informațiilor HotNews de la oameni care cunosc stadiul cercetărilor, se așteaptă în curând un verdict al Consiliului care să spună dacă Lucian Pahonțu a încălcat sau îngrădit drepturile și libertățile omului pe 21 decembrie 1989 și în activitatea sa.