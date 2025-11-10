Japonia a cenzurat comentarii „extrem de nepotrivite” făcute de consulul Chinei despre prim-ministra niponă

Premierul japonez Sanae Takaichi în timpul unui discurs pe care l-a ținut în legislativul de la Tokyo pe 10 noiembrie 2025, FOTO: Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia Images

Japonia a anunțat luni că a transmis Chinei o plângere în legătură cu remarci „extrem de nepotrivite” făcute de unul dintre diplomații săi la adresa prim-ministrului nipon Sanae Takaichi, remarci pe care Statele Unite le-au calificat drept amenințătoare, relatează Reuters.

Consulul general al Chinei la Osaka, Xue Jian, a publicat comentariul pe rețelele sociale ca reacție la declarația lui Takaichi, care a devenit luna trecută prima femeie aleasă vreodată în funcția de premier al Japoniei.

Ea le-a spus vineri parlamentarilor japonezi că un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului ar putea determina Tokyo să întreprindă acțiuni militare în scop de autoapărare.

Takaichi a descris un astfel de scenariu drept „o situație care amenință supraviețuirea Japoniei”. Ea a făcut comentariile după o întâlnire, la începutul acestei luni, cu un reprezentant taiwanez la un summit regional desfășurat la Seul. Întâlnirea respectivă a stârnit de asemenea furia Beijingului.

Mesajul halucinant publicat de consulul chinez

Sâmbătă, consulul chinez Xue Jian a distribuit un articol din ziarul Asahi care făcea referire la declarațiile lui Takaichi și a scris: „Nu avem de ales decât să tăiem acel gât murdar care s-a aruncat asupra noastră fără o clipă de ezitare. Sunteți pregătiți?”.

Mesajul a fost ulterior șters.

Secretarul-șef al cabinetului japonez, Minoru Kihara, a declarat luni că, deși intenția mesajului lui Xue „nu era pe deplin clară”, acesta a fost „extrem de nepotrivit”.

Kihara a explicat că Ministerul de Externe al Japoniei și ambasada japoneză din China au adresat un protest ferm Beijingului și au cerut ștergerea mesajului.

Noi tensiuni diplomatice între Japonia și China

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian, a declarat luni în conferința sa zilnică de presă că mesajul lui Xue a fost un răspuns la declarațiile „eronate și periculoase” ale lui Takaichi despre Taiwan și a îndemnat guvernul de la Tokyo „să privească cu seriozitate responsabilitățile sale istorice”.

Întrebat de un jurnalist dacă Japonia intenționează să expulzeze diplomatul, Kihara a spus că Xue a făcut „multiple declarații nepotrivite” și că Japonia a făcut în repetate rânduri demersuri pe lângă Beijing pentru a lua măsuri corespunzătoare.

Distribuind luni pe platforma „X” o captură de ecran cu mesajul între timp șters al diplomatului chinez, ambasadorul Statelor Unite în Japonia, George Glass, a afirmat că Xue i-a amenințat pe Takaichi și pe poporul japonez.

„Masca cade – din nou”, a scris Glass.