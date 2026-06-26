Japonia a ordonat evacuarea a două milioane de persoane din cauza unui taifun ce a lovit deja Taiwanul

Japonia a evacuat peste două milioane de persoane și a emis avertizări privind inundațiile și alunecările de teren, în timp ce taifunul Mekkhala se apropia vineri de țară. Ploile torențiale provocate de furtună au paralizat deja o parte a Taiwanului lăsând aproximativ șase milioane de oameni fără posibilitatea de a merge la muncă sau cursuri, relatează Reuters.

Mekkhala, în prezent clasificată drept furtună tropicală, se apropie de insulele Ryukyu din sudul Japoniei, după ce a trecut pe lângă Taiwan, unde a adus ploi abundente în mai multe zone ale insulei, în special în regiunile sudice Kaohsiung, Tainan și Pingtung.

Ploile puternice și vânturile violente au lovit și zone din sudul și vestul Japoniei, unde autoritățile au avertizat asupra riscului de alunecări de teren, inundații și revărsări ale râurilor și au ordonat evacuarea a 2,2 milioane de persoane.

Japonia a anulat deja peste 200 de zboruri, iar zeci de rute feroviare au fost suspendate și numeroase autostrăzi au fost închise. Totodată, agenția meteorologică a țării a avertizat că un front sezonier staționar, alimentat cu aer cald și umed, provoacă precipitații intense, în special în regiunile vestice.

Fabrici și birouri închise în Japonia și Taiwan din cauza taifunului

Producătorul auto Toyota a oprit activitatea unei fabrici din regiunea sudică Kyushu de joi după-amiază până la primul schimb de vineri, urmând ca o decizie privind cel de-al doilea schimb să fie luată ulterior.

Între timp, autoritățile din toate cele trei regiuni taiwaneze afectate au dispus închiderea birourilor și a școlilor pe parcursul zilei de vineri. Inundațiile severe din Tainan au dus la închiderea unui tronson al principalei linii feroviare nord-sud a insulei.

În orașul Hsinchu din nordul Taiwanului, unde se află sediul celui mai mare producător mondial de cipuri pe bază de contract, TSMC, birourile și școlile au fost închise începând de la prânz (04:00 GMT).

TSMC a transmis într-un comunicat că a luat măsuri de pregătire pentru ploi în toate facilitățile sale din Taiwan și că fabricile companiei funcționează în condiții normale.

Aproximativ șase milioane de persoane locuiesc în cele patru zone afectate din Taiwan. Începând de joi, în unele părți ale regiunii predominant rurale Pingtung a căzut aproape un metru de precipitații.

Taiwanul a îngrijorat de riscul formării unui lac de baraj natural

În Taiwan nu au fost raportate victime, însă autoritățile din comitatul Hualien evacuau aproape 200 de locuitori din două localități situate în aval de un lac de baraj natural din zona montană, care se umple rapid.

Lacurile de baraj natural se formează atunci când stânci, alunecări de teren sau alte obstacole naturale creează un baraj de-a lungul unui râu, de regulă într-o vale, blocând cursul apei, reținând-o și îngreunând sau chiar împiedicând drenajul natural.

Anul trecut, 19 persoane au murit într-o altă parte a comitatului Hualien, după ce un alt lac de baraj natural și-a rupt digul în timpul supertaifunului Ragasa, declanșând un val uriaș de apă și noroi care a măturat locuințele.

Prognozele indică faptul că ploile vor continua în Taiwan cel puțin pe parcursul săptămânii viitoare, însă intensitatea lor va scădea treptat.

Precipitațiile nu reprezintă însă exclusiv o veste proastă pentru Taiwan. Țara insulară se bazează pe sezonul tradițional al taifunurilor din timpul verii și toamnei pentru a-și reumple rezervoarele de apă, după ierni care sunt de regulă secetoase.