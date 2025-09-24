VIDEO Super-taifunul Ragasa a lovit sudul Chinei. Două milioane de oameni, evacuați din calea furtunii care a făcut deja ravagii în Taiwan și Filipine / Zeci de morți și peste 100 de dispăruți

China este în stare de alertă maximă, după ce taifunul Ragasa care a provocat morți în Taiwan și Filipine, a ajuns miercuri în regiunea sa sudică, cu vânturi puternice și ploi torențiale, forțând autoritățile chineze să închidă școlile și sediile unor companii din cel puțin 10 orașe, potrivit The Guardian.

Taifunul Ragasa a ajuns miercuri în orașul Yangjiang din sudul provinciei Guangdong, după ce a lovit întâi Hong Kong–ul cu vânturi puternice și ploi torențiale, a raportat miercuri centrul meteorologic național al Chinei.

Centrul Meteorologic Național al Chinei a declarat că, în momentul în care super-taifunul Ragasa a atins uscatul, viteza maximă a vântului în apropierea centrului furtunii era de 145 km pe oră.

În Yangjiang, Agenția France-Presse (AFP) a observat vânturi violente care smulgeau indicatoarele de pe clădiri, doborau copaci și distrugeau garduri.

Înainte ca furtuna să lovească, aproape 1,9 milioane de persoane au fost evacuate în provincia Guangdong, motorul economic al regiunii sudice din China, iar școlile, fabricile și serviciile de transport au fost suspendate în aproximativ douăsprezece orașe.

Autoritatea maritimă din China a emis pentru prima dată în acest an cea mai ridicată avertizare – „roșie” pentru valuri, prognozând creșteri ale nivelului mării de până la 2,8 metri în Guangdong.

Taifunul care s-a format săptămâna trecută peste Pacificul de Vest, a făcut deja ravagii în Taiwan și Filipine. În județul Hualien din estul Taiwanului, 17 persoane sunt în continuare date dispărute după ce un lac de baraj a ieșit din matcă și a inundat un oraș, au anunțat miercuri pompierii.

Locuitorii curăță noroiul de pe proprietățile lor, în timp ce în fundal se văd mașini avariate, în Hualien, pe 24 septembrie 2025, după ruperea barajului unui lac. Credit line: Johnson LIU / AFP / Profimedia

Taifunul a inundat insula încă de luni, iar locuitorii din orașul turistic Guangfu au reclamat că autoritățile nu au transmis avertizări suficiente, deși evacuările sunt în mod normal rapide, având în vedere frecvența taifunurilor în Taiwan.

În timp ce ploile inundau Taiwanul, Hong Kong-ul se confrunta cu valuri uriașe care se abăteau asupra zonelor de coastă din estul și sudul centrului financiar asiatic. Apa s-a revărsat pe trotuare și a inundat unele drumuri și proprietăți rezidențiale.

O barcă de pescuit este aruncată la mal lângă casele din insula Calayan, pe 23 septembrie 2025, la o zi după ce super-taifunul Ragasa a lovit insula. Credit line: Cristy Gaffud / AFP / Profimedia

Luni, Ragasa a lovit insula Panuitan, în provincia Cagayan din nordul Filipinelor. Furtuna a doborât deja copaci, a smuls acoperișurile clădirilor și a provocat șapte decese. Potrivit unui anunț făcut miercuri de autoritățile locale, 13 persoane sunt rănite, iar alte trei încă date dispărute.

