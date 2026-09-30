Japonia face în premieră controale la celebrele sale cafenele cu animale, un magnet pentru turiști

Japonia a demarat prima sa inspecție la nivel național a cafenelelor cu animale în contextul unor îngrijorări legate de bunăstarea animalelor, igiena și sănătatea publică, a precizat un oficial guvernamental, relatează miercuri agenția Reuters, citată de Agerpres.

Ancheta la fața locului, care a început luna aceasta, va examina numărul de unități, tipurile de animale pe care le adăpostesc și condițiile în care acestea sunt ținute, precum și modul în care vizitatorii interacționează cu animalele.

Cafenelele cu animale exotice, unde vizitatorii pot interacționa cu specii care variază de la vidre la bufnițe și marmote, au devenit atracții populare atât pentru turiștii japonezi, cât și pentru cei străini. Însă unii experți spun că anumite cafenele găzduiesc animale din specii amenințate, stârnind astfel îngrijorări referitoare la bunăstarea animalelor și la comerțul cu animale sălbatice.

Takuya Ishikawa, un oficial din cadrul Ministerului Mediului de la Tokyo, a explicat că Japonia nu dispune de standarde specifice pentru astfel de cafenele și pentru manevrarea multor animale exotice.

„A existat un interes public puternic, inclusiv din partea grupurilor pentru drepturile animalelor, care au comunicat regulat ministerului rezultatele propriilor cercetări”, a spus Ishikawa.

„Experții care fac parte dintr-un grup consultativ guvernamental au exprimat de asemenea temeri referitoare la probleme potențiale la astfel de cafenele”, a adăugat el.

Eleve japoneze la o cafenea cu pisici, FOTO: Toru Yamanaka / AFP / Profimedia

Și celebrele cafenele cu pisici vor fi controlate

Cafenelele cu animale domestice cum ar fi pisicile și câinii vor fi de asemenea incluse în sondaj.

Guvernul planifică totodată o campanie de sensibilizare, recunoscând că nu a făcut suficient pentru a informa publicul despre riscurile interacțiunii cu animalele exotice.

Perspectiva unei supravegheri mai stricte a fost salutată inclusiv de unii reprezentanți din sector.

„Japonia este în mod evident deficitară la capitolul reglementări în domeniul bunăstării animalelor”, a declarat pentru Reuters Syaina Nozaki, manager al Owl Otter Cafe din Kamakura, un oraș în apropiere de Tokyo. Cafeneaua condusă de aceasta adăpostește animale salvate.

Nozaki a spus că speră ca reglementările să ajute unități ca cea pe care ea o deține ea să se diferențieze de operatori mai puțin responsabili, care caută doar profitul.