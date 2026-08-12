Japonia înăsprește regulile pentru ruși după ce numărul vizitatorilor a crescut de 53 de ori în ultimii ani

Japonia a înăsprit cerințele privind documentele necesare cetățenilor ruși pentru obținerea vizelor. Potrivit informațiilor de pe site-ul Ambasadei Japoniei, cetățenii care lucrează trebuie să prezinte originalul adeverinței de la locul de muncă, care trebuie să conțină semnătura angajatului și ștampila în original, relatează The Moscow Times.

Dacă salariul nu este menționat, va fi necesară o adeverință suplimentară. „Toți solicitanții trebuie să prezinte originalul unei adeverințe de la o sucursală a unei bănci din Rusia privind soldul disponibil, cu ștampila în original și semnătura unui angajat al băncii”, au precizat reprezentanții misiunii diplomatice japoneze.

De asemenea, a fost extinsă lista documentelor necesare pentru minori, studenți, pensionari și sponsorii acestora.

Centrul de vize al Japoniei din Moscova a început să verifice documentele mai atent în primăvara acestui an. Potrivit Asociației Operatorilor Turistici din Rusia (ATOR), acest lucru a dus la prelungirea termenelor de procesare a vizelor. ATOR a anunțat că, în prezent, de la fiecare membru al unei familii poate fi solicitat un set complet de documente financiare și personale, inclusiv dovada gradului de rudenie.

Reprezentanții companiei ITM group au remarcat că, anterior, procedura de acordare a vizelor, relativ permisivă, era unul dintre factorii care stimulau cererea pentru excursiile rușilor în Japonia.

Potrivit companiei, procesul a devenit acum mai greoi, ceea ce afectează activitatea operatorilor turistici și provoacă nemulțumirea călătorilor. Reprezentanți ai agenției locale Corona Travel au declarat că, în trecut, lista documentelor era mai scurtă, iar procedura de corectare a greșelilor era mult mai simplă.

Numărul rușilor care vizitează Japonia într-un an a crescut de la câteva mii la aproape 200.000

Înăsprirea cerințelor are loc pe fondul creșterii puternice a numărului de vizitatori ruși în Japonia.

În perioada 2021–2025, numărul acestora a crescut de aproximativ 53 de ori. Potrivit datelor Organizației Naționale de Turism a Japoniei (JNTO), în 2021 au vizitat țara 3.700 de ruși, în 2022 – 10.400, în 2023 – 42.000, iar în 2024 – 99.300. În 2025, indicatorul a ajuns la 194.900 de persoane.

Numărul a crescut semnificativ și față de 2019, ultimul an înainte ca restricțiile legate de pandemia de COVID-19 să afecteze dramatic călătoriile internaționale. În jur de 120.000 de ruși au vizitat Japonia în anul respectiv.

Trendul de creștere a continuat și în acest an.

În primul semestru, Japonia a fost vizitată de 104.400 de ruși – cu 24,7% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. În iunie, numărul acestora a fost de 12.800 de persoane, în creștere cu 7,1% față de aceeași lună a anului precedent.

Potrivit JNTO, aceasta este cea mai mare valoare înregistrată vreodată pentru luna iunie, iar creșterea fluxului de turiști ruși este asociată cu extinderea rutelor și a zborurilor aeriene cu escală.