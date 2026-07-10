Japonia încearcă să schimbe legea pentru a rezolva criza de succesiune a familiei imperiale

Camera inferioară a parlamentului Japoniei a adoptat vineri un proiect de lege ce vizează să răspundă unei crize iminente de succesiune imperială, dat fiind că monarhia mai numără doar un singur tânăr moștenitor în virtutea regulii de succesiune strict masculină, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

Viitorul familiei imperiale depinde în condițiile actuale de prințul Hisahito, nepotul de frate, în vârstă de 19 ani, al împăratului Naruhito. Succesiunea multiseculară ar fi întreruptă dacă el nu va avea un copil de sex masculin.

Legea privitoare la Casa imperială japoneză, în vigoare din 1947, nu autorizează accederea femeilor la tron.

Textul adoptat vineri vizează modificarea acestei legi, permițând familiei imperiale să adopte din ramuri îndepărtate ale sale membri masculini în vârstă de peste 15 ani și autorizând femeile să își păstreze statutul regal chiar dacă se căsătoresc cu cineva din afara familiei.

Proiectul de lege nu prevede însă posibilitatea urcării pe tron a unei femei, o idee ce are totuși sprijinul larg al opiniei publice.

Aceasta înseamnă că prințesa Aiko, în vârstă de 24 de ani, unica fiică a împăratului, rămâne exclusă de la tron.

Prințul Hisahito alături de mama sa, prințesa Kako, nora împăratului Naruhito, FOTO: Kyodo / Newscom / Profimedia

Proiectul de schimbare a legii a atras critici inclusiv din partidul aflat la guvernare în Japonia

Seiichiro Murakami, un veteran al Partidului Liberal Democrat (PLD) aflat la guvernare, a criticat deschis propunerea, declarând marți că este „absolut scandalos” să fie exclusă posibilitatea ca Aiko să urce pe tron.

Criticii consideră, de asemenea, că legea rămâne imperfectă și că s-ar putea ca rudele îndepărtate să nu dorească să intre în familia imperială.

Un fost membru al acesteia, Asahiro Kuni, 81 de ani, a declarat că ar fi nerealist să fie adoptate rude masculine îndepărtate, și că i-ar sfătui pe nepoții săi să refuze o asemenea propunere.

Kuni este membru al uneia din cele 11 ramuri ale familiei imperiale care au părăsit registrul imperial după Al Doilea Război Mondial.

„La vârsta de 15 ani, o persoană a crescut respirând aerul libertății. Cred că i-ar fi dificil să se adapteze la viața din sânul familiei imperiale”, a afirmat el pentru cotidianul Asahi.

„Există, poate, persoane care ar dori să intre în familia imperială, dar, dacă ar înțelege dificultățile vieții de membru al acestei familii, probabil că s-ar răzgândi”, a adăugat el.

Câți membri are familia imperială a Japoniei

Cotidianul Yomiuri, în mod obișnuit un susținător fervent al PLD, a criticat la rândul său proiectul guvernului, într-un editorial.

Familia imperială numără în prezent 16 membri în total, dintre care numai cinci sunt bărbați.

Potrivit unui sondaj al Asahi publicat în luna mai, 72% dintre japonezi sunt favorabili unei modificări a regulilor de succesiune pentru autorizarea femeilor să acceadă la tron.

Proiectul legislativ va fi examinat săptămâna viitoare de camera superioară a parlamentului, unde PLD este majoritar.