Japonia le cere angajaților să renunțe la costum. Legătura cu războiul din Iran

Administrația metropolitană din Tokyo a decis o relaxare importantă a codului vestimentar, încurajând angajații să nu mai poarte costume și să adopte pantalonii scurți la birou pentru a limita utilizarea aerului condiționat.

Măsura autorităților japoneze vine pe fondul scumpirilor record la combustibil provocate de războiul din Iran și al unui val de căldură care a trimis deja peste 100.000 de oameni la spital. Totodată ei sunt îndemnați să lucreze de acasă sau în ture de dimineață, potrivit The Fortune.

Această inițiativă reprezintă o evoluție a campaniei naționale „Cool Biz”, un program lansat în 2005 care promova reducerea consumului de energie prin eliminarea sacourilor și a cravatelor pe timpul verii.

Nu e un secret că Japonia e o societate a ceremonialului. De pildă, stă în tradiția istorică a capitalei Tokyo interdicția de a veni la serviciu în pantaloni scurți.

Însă regulile se relaxează pe măsură ce schimbările climatice și conflictele globale impun această schimbare. Peste 100.000 de cetățeni au fost internați în spitale în timpul lunilor toride de vară, între mai și septembrie 2025.

Un alt motiv din spatele noilor reguli vestimentare este legat de vulnerabilitatea energetică a țării. Japonia își procură aproximativ 95% din petrol din Orientul Mijlociu, cea mai mare parte a acestuia trecând prin Strâmtoarea Ormuz, o zonă direct afectată de tensiunile actuale dintre SUA-Israel și Iran.

Ce s-a întâmplat cu prețul petrolului

Prețul petrolului în lume a suferit o evoluție cu schimbări importante după începutul războiului dintre SUA, Israel și Iran. De la aproximativ 72 dolari/baril în martie, a urcat la peste 114 USD în mai. Apoi, prețurile au scăzut ușor, la aproximativ 102 dolari per baril, pe fundalul negocierile de pace.

Situația din Asia

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz a generat o undă de șoc în întreaga Asie. Prețurile la energie și combustibil au atins și aici niveluri record, porivit BBC.

State precum Sri Lanka, Filipine, Thailanda, Pakistan și Bangladesh au implementat măsuri drastice de austeritate și raționalizare. Printre acestea se numără introducerea săptămânii de lucru de patru zile în Sri Lanka și impunerea muncii de la distanță în Filipine, măsuri menite să reducă imediat consumul de carburant.

În plus, Thailanda a limitat utilizarea aerului condiționat la temperatura de 26°C, în timp ce Pakistan și Bangladesh au recurs la întreruperi programate ale energiei electrice pentru a face față penuriei de resurse.

Schimbările radicale din marile capitale asiatice confirmă gravitatea crizei energetice actuale. Pentru Japonia, renunțarea la costumul tradițional în favoarea pantalonilor scurți este simbolul unei adaptări forțate.