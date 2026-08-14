Japonia, lovită de ploi fără precedent: patru morți, mii de oameni blocați la Aeroportul Narita. „N-am mai trăit așa ceva”

Aproape 7.000 de călători au rămas blocaţi vineri dimineață pe Aeroportul Internațional Narita din Tokyo, în urma unor ploi torențiale fără precedent. Furtunile au dus la inundații uriașe, care au ucis patru oameni, iar sute de mii de persoane au primit ordin de evacuare, relatează Reuters și The Guardian.

Ploile torențiale au lovit joi seara prefectura Chiba, situată la est de Tokyo, au inundat drumurile şi căile ferate și au fost emise alerte de alunecări de teren. Unele autostrăzi importante din Chiba au fost închise, obligând șoferii să folosească rute alternative.

De asemenea, au fost emise ordine de evacuare pentru peste 400.000 de persoane din Chiba și din alte zone, iar aproximativ 45.000 de locuințe au rămas fără curent electric.

Pentru prima dată, Agenția Meteorologică a Japoniei a emis cel mai înalt nivel de avertizare – nivelul 5 – privind ploile abundente și alunecările de teren pentru această prefectură.

Major flooding due to heavy rain in Chiba City, Japan 🇯🇵 (13.08.2026)pic.twitter.com/UcOnuRJ5y8 — Disaster News (@Top_Disaster) August 13, 2026

Potrivit autorităților nipone, peste 360 de milimetri de precipitaţii au căzut în 24 de ore.

Patru oameni au murit

Autorităţile au declarat că, până în prezent, au fost confirmate patru decese în urma inundațiilor provocate de ploi.

Trupul unui bărbat, cu vârsta cuprinsă între 60 și 70 de ani, a fost găsit pe un drum inundat din orașul Ichikawa, în timp ce o femeie de 66 de ani și-a pierdut viața după ce mașina ei a rămas blocată în apele revărsate din orașul Sakura.

Intense rainfall caused severe flooding at Soga Station in Chiba City, Japan. pic.twitter.com/ZT16eHk9gG — Breaking911 (@Breaking911) August 13, 2026

Alte două persoane au murit după ce nu au reușit să se salveze din mașinile lor în timpul inundațiilor. În zonă au fost trimiși soldați pentru a contribui la eforturile de ajutorare.

„Acest caz a reprezentat o situaţie extrem de neobişnuită, chiar şi după standardele meteorologice istorice ale Japoniei”, a declarat, vineri dimineaţă, reporterilor guvernatorul prefecturii Chiba, Toshihito Kumagai.

„Am făcut faţă multor dezastre în trecut, dar nu am mai trăit niciodată un caz ca acesta”, a adăugat el.

Mii de oameni blocați pe Aeroportul Narita

Aproximativ 7.000 de pasageri și-au petrecut noaptea pe aeroportul Narita, unul dintre cele mai mari aeroporturi internaționale din Tokyo, în timp ce 1.700 de persoane s-au adăpostit în clădirea administrației prefecturii Chiba.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a precizat că toate zborurile sunt programate să se desfăşoare normal vineri, în timp ce Japan Airlines a precizat că unele zboruri ar putea înregistra întârzieri, dar nu se preconizează anulări în acest moment.