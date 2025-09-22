Japonia nu a mai avut vreodată un astfel de premier. Cursă neobișnuită pentru șefia uneia dintre cele mai puternice economii ale lumii

Candidații pentru șefia LDP și a guvernului japonez. De la stânga la dreapta: Takayuki Kobayashi, Toshimitsu Motegi, Yoshimasa Hayashi, Sanae Takahashi și Sanae Takahashi. FOTO: Kaname Yoneyama / AP / Profimedia

Politiciana conservatoare Sanae Takaichi are o șansă importantă de a deveni luna viitoare prima femeie de la șefia guvernului japonez, scriu Reuters și Financial Times.

Cursa pentru alegerea următorului lider al Partidului Liberal Democrat (LDP), aflat la guvernare în Japonia, a început oficial luni, cinci parlamentari concurând pentru a-l înlocui pe prim-ministrul Shigeru Ishiba, care își încheie mandatul.

Următorul lider, care urmează să fie ales de membrii partidului și de parlamentari în cadrul unui scrutin ce va avea loc pe 4 octombrie, va fi probabil ales prim-ministru de către parlament, întrucât LDP este cel mai mare partid din camera inferioară a parlamentului.

Favoriți în cursa electorală sunt fosta ministră a securității economice, Sanae Takaichi, și ministrul agriculturii, Shinjiro Koizumi, care a candidat și în cursa pentru conducerea partidului din septembrie anul trecut, scrie Reuters.

Oricum ar fi, LDP este pe cale să scrie istorie politică luna viitoare, alegând fie prima femeie prim-ministru a țării, fie cel mai tânăr bărbat care a ocupat această funcție din secolul al XIX-lea și până în prezent.

LDP, care a condus țara în cea mai mare parte a ultimilor 70 de ani, este nevoit să facă ceva pentru a inversa declinul cu care se confruntă. O misiune dificilă, în condițiile în care partidul este divizat între aripa conservatoare și cea liberală.

Takaichi, inspirată de Margaret Thatcher

Takaichi este o conservatoare radicală în vârstă de 60 de ani, care a menționat-o pe fosta prim-ministră britanică Margaret Thatcher ca sursă de inspirație.

Ea a deținut o serie de funcții guvernamentale importante de-a lungul carierei de 32 de ani și a supervizat politica „Cool Japan” din anii 2010, care a exploatat puterea culturală a națiunii pentru a-i spori influența internațională, scrie Financial Times.

Takaichi s-a angajat să crească cheltuielile și să reducă impozitele. Ea a solicitat, de asemenea, repornirea centralelor nucleare și înființarea unui comitet care să examineze investițiile străine în industriile sensibile.

Cunoscută pentru opiniile sale naționaliste, Takaichi este o vizitatoare obișnuită a sanctuarului Yasukuni, care onorează soldații japonezi morți în război, inclusiv pe criminalii de război condamnați, și este considerat de unele țări vecine din Asia ca un simbol al militarismului său din trecut.

La începutul acestui an, Takaichi a vizitat Taiwanul, insula autonomă revendicată de China, unde a sugerat că Taiwanul, Japonia și alți parteneri ar putea forma o „alianță de quasi-securitate”.

Koizumi, moștenitorul unei dinastii politice

Rivalul său este Koizumi, un liberal în vârstă de 44 de ani, ministru al agriculturii și fiul fostului prim-ministru reformist al Japoniei, Junichiro Koizumi.

În 2023, el a făcut surf pe coasta din apropierea centralei nucleare Fukushima Daiichi, distrusă de tsunami, pentru a atenua îngrijorările legate de contaminarea cu radiații.

În ultimele luni, el a câștigat notorietate pentru că a coordonat eforturile guvernului de a gestiona reacția negativă față de creșterea prețurilor la orez.

Sâmbătă, într-un discurs, el a promis că va stimula creșterea salariilor și a productivității pentru a contracara creșterea prețurilor.

În singura sa altă funcție în cabinet, cea de ministru al mediului, Koizumi a fost ridiculizat pentru remarca că politica climatică trebuie să fie „cool” și „sexy”.

Dilema partidului care a condus Japonia aproape 70 de ani

Analiștii au afirmat că această competiție evidențiază dilema cu care se confruntă LDP, între atragerea conservatorilor care au plecat spre partide mai radicale și reînnoirea sub conducerea lui Koizumi, care este cu șase ani mai tânăr decât vârsta medie a japonezilor, de 50,1 ani.

„Partidul știe că, pentru a-și recâștiga majoritatea în parlament, va trebui să organizeze alegeri generale mai devreme sau mai târziu și va trebui să câștige”, a declarat un deputat în funcție al LDP.

„Mai mult decât alte competiții pentru conducere, aceasta este o chestiune de supraviețuire a partidului”, a spus acesta.

Sub conducerea prim-ministrului Shigeru Ishiba, care a durat 11 luni, LDP a pierdut controlul asupra ambelor camere ale parlamentului, fiind forțat să coopereze în mod incomod cu partide mai mici.

Spre deosebire de trecut, capacitatea LDP de a numi un prim-ministru este, de asemenea, mai puțin sigură. Oricine va câștiga conducerea va avea nevoie de voturile sau abținerile partidelor de opoziție pentru a fi ales premier.

Analiștii politici au descris cursa ca pe un „concurs de frumusețe” umilitor pentru LDP, care odinioară era dominant, deoarece oricine va câștiga va fi imediat obligat să curteze partidele mai mici pentru a promova bugetele și legislația în parlament.

Alți candidați la șefia partisului sunt secretarul șef al cabinetului Yoshimasa Hayashi și fostul ministru de externe Toshimitsu Motegi, dar ambii au rămas cu mult în urma lui Takaichi și Koizumi.

O serie de partide populiste, precum Partidul Democrat pentru Popor, Sanseito și Partidul Inovării Japoniei, au atras în ultimii ani tinerii alegători și familiile de muncitori, abordând tema imigrației și alte dezbateri sensibile.

Populația străină rezidentă în Japonia a crescut cu peste 85% din 2012, mulți dintre aceștia lucrând în industrii care au suferit o gravă criză de forță de muncă, cum ar fi construcțiile și ospitalitatea.

Dar această creștere – și viteza ei – a stârnit îngrijorarea multor alegători, care consideră că o schimbare prea bruscă amenință cultura și identitatea societății japoneze.

„Japonia s-a întors”

Ambii candidați favoriți au evitat subiectele sensibile în campaniile lor lansate în weekend, concentrându-se în schimb pe promisiuni economice.

Takaichi, devotată fostului prim-ministru Shinzo Abe, a declarat că „Japonia s-a întors” și a promis să facă din țară „din nou o țară viguroasă a soarelui răsare”.

Considerată anterior o persoană moderată din punct de vedere fiscal, ea a cerut „cheltuieli responsabile, agresive și înțelepte” și a exclus o reducere a taxei pe consum, dar a promis ajutoare financiare pentru public și deduceri fiscale pentru a compensa creșterea prețurilor.

Analiștii au afirmat că mesajul transmitea o abordare mai pragmatică, după ce Takaichi a pierdut în fața lui Ishiba în cursa pentru conducerea partidului de anul trecut.

Ea s-a opus anterior modificării unei legi care obligă femeile căsătorite să ia numele de familie al soțului în scopuri legale, o poziție conservatoare care, potrivit criticilor, ar însemna că numirea ei nu ar fi de fapt o realizare istorică pentru egalitatea de gen în țară.

„Voi reuni LDP”

Koizumi s-a concentrat pe creșterile salariale pentru a „restabili securitatea și stabilitatea”, pe măsură ce Japonia trece de la o eră deflaționistă la una de creștere susținută a prețurilor.

Propunerile sale includeau o revizuire a sistemului de impozitare a veniturilor pentru a ajusta valoarea deducerilor fiscale în funcție de inflație, investiții publice mari și creșterea salariului mediu de la mai puțin de 5 milioane de yeni (33.700 de dolari) pe an pentru salariați cu încă 1 milion de yeni până în 2030.

Făcând referire la una dintre problemele principale ale partidelor populiste, el a promis, de asemenea, controale mai stricte asupra achizițiilor de terenuri de către străini.

„Voi reuni LDP și voi face progrese în politică”, a declarat Koizumi.