Japonia: Peste 160 de sinucideri ale femeilor aflate în timpul maternității

Un număr de 162 de femei însărcinate și aflate în perioada postpartum au murit prin sinucidere în Japonia între 2022 și 2024, determinând oficialii din domeniul sănătății să instituie măsuri de siguranță și să crească gradul de conștientizare a publicului, scrie Asahi Shimbun, unul dintre cele mai mari cotidiene nipone.

Datele evidențiază două grupuri deosebit de vulnerabile: femeile de 20 de ani aflate în timpul sarcinii și femeile din jurul vârstei de 40 de ani, aflate la un an după naștere.

Constatările au fost publicate de Centrul japonez pentru promovarea măsurilor de combatere a sinuciderii (JSCP), care a analizat datele furnizate de poliție.

Aceasta este prima analiză a statisticilor privind sinuciderile în perioada perinatală din Japonia, în urma unei decizii a Agenției Naționale de Poliție din 2022 de a începe urmărirea unor astfel de cazuri.

Dintre cele 162 de cazuri de suicid, 28% au avut loc în timpul sarcinii, 16% în decurs de două luni de la naștere și 56% între trei luni și un an postpartum.

Femeile însărcinate mai tinere prezentau un risc mai mare, numărul de sinucideri la 100.000 de nașteri ajungând la 7,5 în rândul celor cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani.

Aceasta este mai mult decât dublul ratei de 3,6 din următoarea grupă de vârstă cea mai mare, femeile cu vârste cuprinse între 40 și 44 de ani.

Rata sinuciderilor în decurs de un an de la naștere a fost cea mai mare în rândul femeilor cu vârste cuprinse între 40 și 44 de ani, fiind de 13 la 100.000.

Datele sugerează un risc disproporționat de mai mare de suicid pentru femeile însărcinate tinere, la începutul anilor 20, și pentru femeile aflate în postpartum, la vârsta de 40 de ani, subliniind nevoia unui sprijin specific pentru aceste grupe de vârstă.

Rata sinuciderii în rândul femeilor japoneze situează Japonia printre țările dezvoltate cu cele mai ridicate rate de sinucidere la femei. Deși numărul sinuciderilor printre femei a avut o tendință descendentă înainte de pandemie, în timpul pandemiei COVID-19 a existat o creștere semnificativă, ajungând chiar și la o majorare cu 37% față de nivelurile anterioare.

Rata de sinucidere la femeile din Japonia este de două ori mai mare decât în majoritatea țărilor dezvoltate, însă rămâne totuși inferioară celei de la bărbați, care este de obicei dublă față de cea a femeilor

PROBLEME FAMILIALE PRINTRE FACTORII COMUNI

JSCP a constatat că, în rândul femeilor însărcinate, sinuciderile erau adesea legate de probleme familiale în cazul femeilor căsătorite și de probleme relaționale în cazul celor fără soț.

Pentru femeile aflate în postpartum, principalele cauze au fost și problemele familiale, în special dificultățile legate de creșterea copiilor, și problemele legate de sănătate, cum ar fi depresia.

Directorul JSCP, Yasuyuki Shimizu, a subliniat necesitatea unui sprijin mai puternic pentru persoanele aflate în situații de risc ridicat și a unei asistențe pentru familiile îndurerate.

„Nu lupta singură. Fă un pas înainte și cere ajutor”, a spus Shimizu.

În timpul sarcinii și după naștere, multe femei se confruntă cu anxietate sau suferință emoțională din cauza schimbărilor fizice, psihologice și ale stilului de viață.

Conform Asociației Japoneze a Obstetricienilor și Ginecologilor, una din 10 femei suferă de depresie postpartum.

Simptomele care necesită atenție profesională includ plânsul incontrolabil, lipsa plăcerii în creșterea copiilor, insomnia, pierderea poftei de mâncare și sentimentele de vinovăție și lipsă de valoare.

Experții în sănătate subliniază importanța intervenției timpurii și încurajează femeile să solicite ajutor la clinicile locale sau la centrele de sănătate publică la primul semn că ceva nu este în regulă.

SPRIJIN PUBLIC ÎN CREȘTERE

Guvernul a extins sprijinul prin servicii de îngrijire maternă. Unul dintre obiectivele controlului postpartum la două săptămâni este detectarea precoce a problemelor de sănătate mintală.

Datorită creșterii subvențiilor de la administrațiile locale, disponibilitatea controalelor medicale a crescut semnificativ – de la 56,2% în maternitățile la nivel național în 2017 la 86,8% în 2025.

Cu toate acestea, disparitățile persistă, doar 60% dintre instituțiile din zonele nesubvenționate efectuând controalele.

În plus, unele spitale continuă să impună restricții care au început în timpul pandemiei de COVID-19, cum ar fi limitarea prezenței partenerului sau a familiei la cursurile de maternitate sau la vizitele ambulatorii.

Sprijinul public pentru programele de îngrijire postpartum a fost în creștere, în special prin creșterea finanțării din partea Agenției pentru Copii și Familii.

Aceste servicii, inclusiv cazare peste noapte, programe de zi și vizite la domiciliu, oferă, de asemenea, acces la moașe și alți profesioniști calificați.