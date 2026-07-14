Japonia recunoaște că are o problemă, după dezvăluirile că Rusia a transformat-o într-un „cuib de spioni”

Japonia a admis necesitatea de a contracara mai eficient activitățile de spionaj străine, după ce publicația The New York Times (NYT) a scris, într-o amplă investigație, că Rusia a transformat țara într-un „cuib de spioni” și într-o sursă cheie de componente pentru armament, scrie marți AFP.

Într-un reportaj publicat duminică, ziarul american a relatat că, din cauza unui arsenal juridic „slab” împotriva spionajului, Moscova folosește Japonia ca platformă majoră pentru colectarea de informații și aprovizionarea cu tehnologii cu dublă utilizare necesare războiului său din Ucraina.

„Recunoaștem că, într-un context de securitate în rapidă evoluție, este din ce în ce mai necesar să contracarăm activitățile de spionaj străine – precum obținerea de informații sensibile – care amenință securitatea națională a Japoniei”, a declarat luni secretarul general al guvernului de la Tokyo, Minoru Kihara.

Refuzând să comenteze direct ancheta NYT, Kihara a indicat jurnaliștilor că Tokyo „trebuie să trateze această chestiune cu și mai multă rigoare”.

Materialul publicat de NYT citează estimări ale guvernului ucrainean potrivit cărora 90% dintre rachetele și dronele rusești conțin componente japoneze.

Publicația americană a dezvăluit că operațiunile rusești din Japonia sunt conduse de Maksim Vladimirovici Filchenkov, un agent de informații rus care acționează sub acoperire la biroul din Tokyo al companiei aeriene ruse Aeroflot.

Pentru a ocoli restricțiile privind exporturile directe către Rusia, rețelele de aprovizionare utilizează companii intermediare și țări terțe, precum Vietnam, Uzbekistan și Sri Lanka, ca să transporte componentele către Rusia, a adăugat The New York Times.

Kihara a menționat, de asemenea, că Parlamentul nipon a aprobat în acest an o lege care deschide calea către crearea unui nou organism național însărcinat cu coordonarea activităților de informații, care în prezent sunt fragmentate.