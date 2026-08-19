Japonia și Turcia anunță că se opun, împreună, planului pregătit de Iran pentru Strâmtoarea Ormuz

Șefa guvernului nipon, Sanae Takaichi, și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au transmis miercuri că se opun instituirii de taxe de tranzit pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz, subliniind colaborarea strânsă între cele două țări pe fondul blocajului în negocierile dintre SUA și Iran, relatează agenția niponă de presă Kyodo.

Într-o declarație de presă făcută după o discuție telefonică purtată cu președintele turc, premierul japonez a subliniat importanța „asigurării unei navigații libere și sigure” prin strâmtoare „fără costuri suplimentare”.

În urma acestei convorbiri telefonice, Erdogan a afirmat că opiniile sale cu privire la această arteră cheie pentru transportul hidrocarburilor sunt „în deplină concordanță” cu ale Sanae Takaichi, notează Agerpres.

Premierul nipon i-a transmis cu această ocazie președintelui turc că Japonia „apreciază foarte mult” eforturile Ankarei în medierea conflictului din Orientul Mijlociu, declanșat la sfârșitul lunii februarie.

Cei doi înalți oficiali au convenit să promoveze cooperarea bilaterală într-o gamă largă de domenii, cum ar fi securitatea, economia și educația.

Traficul prin strâmtoare rămâne puternic restricționat, întrucât negocierile dintre SUA și Teheran se află în impas în ceea ce privește controlul asupra rutei strategice și taxele de tranzit în strâmtoare.

Teheranul intenționează să impună taxe de trecere navelor și să le pretindă o autorizație de tranzit, propunere respinsă de Washington.

Blocarea strâmtorii a perturbat aprovizionarea cu hidrocarburi, alimentând îngrijorările legate de continuarea livrărilor și provocând o creștere bruscă a prețurilor, o lovitură pentru Japonia, aliat apropiat al SUA, care menține tradițional relații amicale cu Iranul și care se bazează în mare măsură pe petrolul brut din Orientul Mijlociu.