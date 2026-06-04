Javier Bardem preia rolul torționarului sadic făcut celebru de Robert De Niro. Cum și-a construit personajul din noul „Cape Fear”

Javier Bardem s-a inspirat din comportamentul animalelor sălbatice pentru a îl interpreta pe torționarul sadic din filmul „Cape Fear”, un rol anterior interpretat în cinematografie de Robert De Niro și Robert Mitchum și care revine de acum în atenția publicului într-un serial TV, informează AFP, conform Agerpres.

„Există o amenințare, există acea componentă animalică la personajul Max Cady, care a fost întotdeauna acolo, care este foarte fizică”, a declarat actorul Javier Bardem într-o conferință de presă organizată înainte de lansarea acestui serial TV, vineri, pe platforma Apple TV.

„Însă trebuie să fie și atrăgător. Trebuie să fie ceva de la care nu poți să-ți iei privirea și care, în același timp, te poate ataca în momentul în care te aștepți cel mai puțin”, a adăugat starul spaniol, în vârstă de 57 de ani.

Amy Adams: „Ador această contradicție”

Javier Bardem a făcut din Max Cady „un prădător răbdător”, a dezvăluit partenera sa din noua producție TV, Amy Adams.

Actrița americană, în vârstă de 51 de ani, o interpretează pe Anna Bowden care devine, alături de soțul ei Tom (Patrick Wilson) și de cei doi copii ai lor, ținta furiei lui Max Cady, la mai mulți ani după ce acesta a fost încarcerat pentru uciderea propriei soții.

Pentru acest rol, Amy Adams s-a inspirat din actrițele din Epoca de Aur de la Hollywood.

„Întotdeauna mă întorc puțin la actrițele clasice, la modul în care ele puteau să găsească echilibrul între o feminitate extremă și o voință, o tenacitate de fier”, a explicat ea.

„Cred că asta face parte, pur și simplu, din felul în care îmi place mie să le văd pe femei, în același timp ‘puternice’ și ‘blânde’, ador această contradicție”, a adăugat vedeta americană.

Intriga din „Cape Fear” are la bază romanul „The Executioners”, publicat în 1957 de John D. MacDonald. Acesta a fost adaptat deja de două ori pentru cinema, în 1962 de J. Lee Thompson, apoi în 1991 sub forma unui remake regizat de Martin Scorsese, care a impresionat profund publicul.

De altfel, Martin Scorsese este și producător executiv, alături de Steven Spielberg, al noului serial TV creat de Nick Antosca.

Trecerea de la un film cu o durată de două ore la un serial TV cu 10 episoade i-a permis echipei de producție să creeze răsturnări de situație suplimentare, a dezvăluit Nick Antosca.

Printre noutăți: serialul TV face din procesul pentru crimă al personajului Max Cady un element central al intrigii. Pentru că, în această versiune, Anna Bowden este avocata lui și în timpul acelei audieri ea l-a cunoscut pe procurorul care urma să devină soțul ei.

„Viața acestei familii și fericirea ei sunt în întregime construite pe suferința lui Max Cady. El nu este o cunoștință tangențială și uitată din trecutul lor. Soțul, precum și soția, erau implicați în proces (…), ei s-au căsătorit datorită acelui proces. Au avut copii grație acelui proces”, a detaliat Nick Antosca.

„’Cape Fear’ prezintă distrugerea unei familii care se simte în siguranță de către un monstru (…), care găsește vulnerabilități invizibile la suprafață”, a continuat creatorul serialului TV.

Formatul televizat i-a permis, de asemenea, echipei de producție să îi confere mai multă profunzime personajului Max Cady, beneficiind de mai mult timp pentru a prezenta evoluția furiei acestuia.

„Am vrut ca publicul să poată să simpatizeze uneori cu el și, alteori, să fie îngrozit de el”, a declarat Nick Antosca pe covorul roșu, cu ocazia avanpremierei acestei producții TV la Los Angeles.