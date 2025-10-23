JD Vance avertizează în Israel că Trump se opune anexării Cisiordaniei, după un vot dat în acest sens în parlamentul israelian

Declarația vicepreședintelui SUA urmează unui avertisment lansat de secretarul de stat Marco Rubio, care a spus că mișcările în direcția anexării Cisiordaniei ar putea pune în pericol planul de pace din Gaza, scrie Reuters.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat joi că Donald Trump se va opune anexării Cisiordaniei ocupate și că acest lucru nu se va întâmpla, sugerând că o mișcare a parlamentarilor israelieni în acest sens pare a fi o „manevră politică”.

Declarația a venit după ce un proiect legislativ care aplică legea israeliană în Cisiordania, o mișcare echivalentă cu anexarea teritoriului capturat de Israel în războiul din Orientul Mijlociu din 1967, a obținut miercuri aprobarea preliminară a parlamentarilor israelieni.

Întrebat de reporteri despre această mișcare, Vance a spus: „Dacă a fost o manevră politică, este una foarte stupidă și, personal, o consider o insultă”.

Vance a vorbit după ce secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat la rândul său că mișcările în direcția anexării teritoriului pe care palestinienii îl revendică ca parte a unui stat independent ar putea pune în pericol planul lui Trump de a pune capăt războiului din Gaza.

„Cisiordania nu va fi anexată de Israel. Politica președintelui Trump este că Cisiordania nu va fi anexată. Aceasta va fi întotdeauna politica noastră”, a declarat Vance în timpul unei vizite în Israel pentru a contribui la consolidarea armistițiului fragil din Gaza.

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a declarat după intervenția lui Vance că guvernul a decis să nu supună la vot anexarea în această etapă, pentru a asigura succesul planului în mai multe etape al lui Trump pentru Gaza.

Votul din parlamentul israelian

Sute de mii de oameni trăiesc în coloniile evreiești din Cisiordania. Organizația Națiunilor Unite și o mare parte a comunității internaționale consideră că aceste colonii sunt ilegale în conformitate cu dreptul internațional.

Guvernul israelian invocă legăturile biblice și istorice cu Cisiordania, teritoriu pe care îl consideră disputat, și se opune înființării unui stat palestinian.

Coloniile sunt o problemă complicată, care de zeci de ani reprezintă un obstacol major în calea păcii în Orientul Mijlociu, deoarece fragmentează teritoriul pe care palestinienii îl doresc pentru un stat viabil.

Votul de miercuri a fost primul din cele patru necesare pentru adoptarea legii și a coincis cu vizita lui Vance în Israel – la o lună după ce Trump a declarat că nu va permite Israelului să anexeze teritoriul.

Partidul de dreapta Likud al lui Netanyahu nu a susținut proiectul de lege, care a fost sponsorizat de parlamentari din afara coaliției sale de guvernare și adoptat cu 25 de voturi pentru și 24 împotrivă din 120 de parlamentari.

Guvernul lui Netanyahu a luat în considerare anexarea ca răspuns la recunoașterea statului palestinian de către o serie de aliați occidentali importanți, pentru a exercita presiuni asupra Israelului să înceteze războiul din Gaza, dar pare să fi renunțat la această idee după ce Trump s-a opus.

Construcția de colonii s-a extins rapid începând cu 2022, când guvernul Netanyahu – care conține partide și politicieni ultranaționaliști ce urmăresc anexarea Cisiordaniei și a Fâșiei Gaza – a ajuns la putere.