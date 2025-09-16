JD Vance: „Când cineva celebrează moartea lui Kirk, confruntați-l. Sunați-i și șeful”

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a lansat luni un atac dur la adresa a ceea ce a numit extrema stângă și a toleranței crescânde față de violență în această zonă, afirmând că administrația va acționa pentru a-i desființa pe cei care se bucură de moartea lui Kirk și de violența politică împotriva adversarilor lor, notează The Guardian.

Vance a spus că, după ce a plecat din Arizona, unde fusese alături de familia lui Kirk, a citit un articol în publicația de stânga The Nation, în care autorul a prezentat opiniile lui Kirk și, potrivit lui Vance, a scos din context o declarație despre o judecătoare a Curții Supreme pentru a sugera că s-ar aplica tuturor femeilor de culoare.

„Revista nu este un blog marginal, ci o publicație bine finanțată și respectată, cu o istorie editorială care începe din vremea Războiului Civil american. Este finanțată de Fundația pentru o Societate Deschisă a lui George Soros, de Fundația Ford și de mulți alți magnați ai mișcării progresiste americane”, a spus Vance, sugerând că astfel de organizații ar putea deveni ținte pentru administrație după uciderea lui Kirk.

El a adăugat ulterior că fundațiile care contribuie la finanțarea revistei beneficiază de scutiri de taxe, semnal că guvernul ar putea încerca să le retragă acest statut.

„Charlie a fost împușcat în plină zi, iar instituții bine finanțate ale stângii au mințit în legătură cu ceea ce a spus, pentru a justifica uciderea lui”, a susținut Vance. „Este lipsit de suflet și malefic, dar ce m-a lovit nu a fost doar minciuna calomnioasă, ci și bucuria arătată în fața morții unui tânăr soț și tată.”

„Oamenii de stânga au mult mai multe șanse să apere și să celebreze violența politică”

Vance a spus că Erica Kirk i-a cerut soției sale, Usha, sfatul despre cum să le spună copiilor că tatăl lor a fost ucis, în timpul vizitei vicepreședintelui pentru a însoți trupul lui Kirk înapoi în Arizona. În timp ce cerea acel sfat, a adăugat Vance, „erau oameni care dansau pe mormântul acelui tată”.

El a afirmat că își dorește „cu disperare” unitate națională și a apreciat numeroasele condoleanțe primite de la prieteni și colegi democrați, dar a subliniat că nu poate exista unitate fără confruntarea cu adevărul. „Datele sunt clare, oamenii de stânga au mult mai multe șanse să apere și să celebreze violența politică”, a spus el. „Nu este o problemă de tipul «ambele tabere». Dacă ambele tabere au o problemă, una dintre ele are una mult mai mare și mai malignă, iar acesta este adevărul.”

El a recunoscut că mișcările politice seamănă cu niște piramide, alcătuite din activiști, influenceri, politicieni și organizații, iar majoritatea membrilor acestor grupuri nu ar comite o crimă. Însă, a spus el, mulți creează un climat în care astfel de acte de violență devin mai probabile. Vance a povestit că, în timpul unei vizite la Disneyland, la începutul acestui an, oameni au strigat către copiii săi și le-au spus să își renege tatăl.

„Sunt aceste femei violente? Probabil că nu. Sunt ele dezechilibrate? Cu siguranță”, a spus Vance. „Și, deși și în tabăra noastră există nebuni, este un fapt statistic că majoritatea fanaticilor din politica americană de astăzi sunt membri mândri ai extremei stângi.”

El a afirmat că națiunea poate ajunge la un punct de unitate doar „alături de oameni care recunosc că violența politică este inacceptabilă și atunci când lucrăm pentru a desființa instituțiile care promovează violența și terorismul în propria noastră țară”. Vance a adăugat că administrația Trump va lucra în lunile următoare la acest obiectiv și va „explora toate opțiunile pentru a aduce o adevărată unitate în țară și pentru a-i opri pe cei care ar ucide alți americani doar pentru că nu le plac opiniile lor”.

„Când vedeți pe cineva bucurându-se de uciderea lui Charlie, confruntați-l. Ba chiar sunați-i șeful. Noi nu credem în violența politică, dar credem în civilitate, iar în celebrarea unei asasinate politice nu există nicio urmă de civilitate”, a spus Vance.