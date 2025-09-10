Charlie Kirk, activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat la un eveniment universitar

Charlie Kirk, fondatorul Turning Point USA, aruncă șepci către public. Activistul conservator american organizează în campusul UC San Diego un forum de tip „change-my-mind”, unde răspunde rapid întrebărilor venite de la studenți. Foto: Michael Ho Wai Lee / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat miercuri în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley, potrivit CNBC News. În vârstă de 31 de ani, Kirk a fost transportat la spital și a fost supus unei intervenții chirurgicale, potrivit unui purtător de cuvânt al universității, care nu a oferit detalii despre starea în care se află, relatează Reuters.

O filmare a incidentului, distribuită pe rețelele sociale, îl arată pe Kirk vorbind în fața unei mulțimi numeroase, în aer liber, când se aude o bubuitură puternică, asemănătoare unei împușcături. În imagini, Kirk își duce pentru o clipă mâna la gât și cade de pe scaun, moment în care participanții au început să fugă.

Într-un alt clip, se poate vedea cum sângele țâșnește din gâtul lui Kirk imediat după împușcătură. Reuters nu a putut confirma autenticitatea filmărilor.

„Din informațiile de până acum, Charlie Kirk își începuse prezentarea de aproximativ 20 de minute când s-au auzit focuri de armă trase dintr-o clădire din apropiere. Din câte știm, a fost rănit și evacuat împreună cu echipa sa de securitate, iar curtea a fost evacuată”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Utah Valley University.

„Un foc de armă a fost tras dintr-o clădire din apropiere și avem un suspect reținut”, a declarat un purtător de cuvânt al universității, pentru Reuters.

Universitatea a precizat că cel puțin un foc de armă a fost tras asupra lui Kirk, cofondator al celei mai mari mișcări de tineret conservatoare din SUA Turning Point USA și lider al mai multor organizații politice afiliate.

Un susținător vocal al președintelui Donald Trump, Kirk a promovat afirmațiile false ale acestuia potrivit cărora alegerile din 2020 ar fi fost furate în favoarea lui Joe Biden, iar organizația sa ar fi colaborat cu campania lui Trump în timpul scrutinului din 2024.

„Trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care a fost împușcat”, a scris Trump, pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

„Un om extraordinar din toate punctele de vedere. Dumnezeu să-l binecuvânteze!”, a adăugat președintele.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat: „Monitorizăm îndeaproape informațiile privind tragicul atac armat în care a fost implicat Charlie Kirk la Universitatea Utah Valley.”

„Gândurile noastre sunt alături de Charlie, de cei dragi lui și de toți cei afectați. Agenții vor ajunge rapid la fața locului, iar FBI sprijină pe deplin intervenția aflată în desfășurare”, a adăugat Patel.

Cu puțin timp înainte de atacul armat, pe contul oficial de X al lui Kirk a fost publicat un mesaj despre evenimentul de la universitate. „NE-AM. ÎNTORS. ÎN. FORȚĂ”, a scris Kirk. „Utah Valley University este ÎNCĂRCATĂ și PREGĂTITĂ pentru prima oprire a American Comeback Tour.”

A fost cu Donald Trump Jr. în Groenlanda

Trump Jr. a fost însoțit în Groenlanda de mai mulți strategi republicani, printre care Charlie Kirk (dreapta), fondatorul organizației Turning Point USA, FOTO: Emil Stach / AP / Profimedia

Activistul conservator Charlie Kirk a fost văzut la începutul acestui an și în anturajul lui Donald Trump Jr., în timpul vizitei în Groenlanda.

Donald Trump Jr. a vizitat în ianuarie Groenlanda, la două săptămâni după ce tatăl său își reiterase dorința ca Statele Unite să preia controlul asupra teritoriului autonom danez.