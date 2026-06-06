JD Vance condamnă uciderea „inacceptabilă” a unui student alb în Marea Britanie. Cum îi răspunde guvernul de la Londra

Vicepreședintele american JD Vance a condamnat vineri „uciderea tragică și inacceptabilă” a unui student alb, încătușat de poliție în timp ce agoniza, după ce a fost acuzat pe nedrept de injurii rasiste de către ucigașul său, un tânăr sikh, relatează AFP.

Henry Nowak, în vârstă de 18 ani, „ar trebui să fie încă în viață azi și ar fi dacă ultimele generații de elite europene ar fi rezistat politicii de ură de sine și invaziei masive a migranților, mulți dintre aceștia disprețuind Occidentul”, a scris el pe X.

„Henry este departe de a fi primul care și-a pierdut viața atât de inutil și mă tem că nu va fi ultimul”, a mai scris JD Vance în postarea de pe rețeaua X.

„Henry Nowak a murit în același fel în care moare o civilizație: abandonat, încătușat de autoritățile care nu au avut încredere în el și nici nu le-a păsat de el, acuzat de crime motivate de ură pe care nu le-a comis”, a subliniat Vance.

Imaginile care au declanșat proteste în Marea Britanie

Imagini cu polițiști britanici încătușând în decembrie un student în agonie și acuzat pe nedrept de injurii rasiste imediat după ce fusese înjunghiat de un tânăr sikh a suscitat indignare și acuzații la adresa poliției, relatează Agerpres.

Vickrum Digwa, un sikh de 23 de ani, a fost condamnat luni la închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare timp de 21 de ani pentru uciderea lui Henry Nowak, un student în vârstă de 18 ani, pe care l-a înjunghiat mortal la 3 decembrie 2025, la Southampton (sudul Angliei), în timp ce studentul se întorcea de la o petrecere.

Henry Nowak, în vârstă de 18 ani, a fost înjunghiat mortal. Credit foto: Hampshire Police / Planet / Profimedia

Ucigașul le-a declarat imediat forțelor de ordine că fusese victima unei agresiuni rasiste și că acționase în legitimă apărare după insulte și lovituri.

Imaginile difuzate de poliție după condamnarea ucigașului îl arată pe student, întins pe jos la sosirea agenților, spunând de câteva ori cu voce slabă: „Nu pot să respir” și „am fost înjunghiat”.

În aceleași imagini, polițiștii vorbesc cu Vickrum Digwa, aflat în picioare lângă ei, după care îl încătușează pe Henry Nowak și îi spun că este arestat, însă acesta deja nu mai reacționează.

Intervenția poliției a fost criticată și de miliardarul american Elon Musk, care s-a declarat dispus să finanțeze o acțiune în justiție împotriva poliției din Hampshire.

Starmer denunță tentativa de ingerință a lui Vance

Biroul prim-ministrului britanic Keir Starmer a denunțat vineri „tentative de ingerință”, după ce vicepreședintele Statelor Unite JD Vance a criticat modul în care Marea Britanie a gestionat acest caz, relatează AFP.

„Am văzut persoane care încearcă să se amestece în democrația noastră și să alimenteze diviziunile pe străzile noastre”, a declarat un purtător de cuvânt de la Downing Street 10, biroul premierului britanic, într-un comunicat.

„Familia Nowak este în doliu după oribila ucidere a lui Henry. Aceasta a declarat că nu dorește ca moartea lui să fie folosită pentru a crea și mai multă dezbinare, ură sau tensiuni. Trebuie să îi respectăm dorințele”, au continuat reprezentanții premierului Keir Starmer în comunicat.

„Politica noastră trebuie să unească oamenii, chiar și în cele mai teribile circumstanțe. Asta suntem noi ca țară”, au adăugat ei.

Joi, Keir Starmer l-a acuzat și pe miliardarul Elon Musk că „încearcă să provoace diviziuni” în Regatul Unit.